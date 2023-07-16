Прикутий до ліжка боєць Віталій Шумей вперше заговорив після важкого поранення голови

Боєць Віталій Шумей, який прикутий до ліжка через поранення голови, сказав свої перші слова. Шумей лікується в іспанській Барселоні.

Чернігівська волонтерка Ірина Тимофєєва розповіла, що першими словами Віталія були відповіді на побутові питання його батька.

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Боєць вже активно підтягує себе плечовим поясом та підіймає голову

"На питання "Можна я зроблю?" він відповів:" Так, папа". А на питання "Що ти будеш воду чи сік?", відповів "Сік", – розповіла волонтерка.

Вона зазначила, що з липня Віталій Шумей вже лікується за "народні гроші", які українці збирали. Так триватиме щонайменше до кінця серпня, а далі будуть вирішувати.

Щодо стану бійця зараз, то волонтерка відповіла, що Віталій активно підтягує себе плечовим поясом та підіймає голову.

"Основні операції на головному мозку зроблені, більш не планується", – повідомила вона.

Раніше волонтерка інформувала, що 1 – 3 червня Віталію робили велику діагностику з відновлення функцій мозку. За її словами, динаміка позитивна. Як писала волонтерка, за словами лікарів, вони на такі результати не сподівались.

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