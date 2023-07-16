Прикутий до ліжка боєць Віталій Шумей вперше заговорив після важкого поранення голови
Джерело:Суспільне
Боєць Віталій Шумей, який прикутий до ліжка через поранення голови, сказав свої перші слова. Шумей лікується в іспанській Барселоні.
Чернігівська волонтерка Ірина Тимофєєва розповіла, що першими словами Віталія були відповіді на побутові питання його батька.
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Боєць вже активно підтягує себе плечовим поясом та підіймає голову
"На питання "Можна я зроблю?" він відповів:" Так, папа". А на питання "Що ти будеш воду чи сік?", відповів "Сік", – розповіла волонтерка.
Вона зазначила, що з липня Віталій Шумей вже лікується за "народні гроші", які українці збирали. Так триватиме щонайменше до кінця серпня, а далі будуть вирішувати.
Щодо стану бійця зараз, то волонтерка відповіла, що Віталій активно підтягує себе плечовим поясом та підіймає голову.
"Основні операції на головному мозку зроблені, більш не планується", – повідомила вона.
Раніше волонтерка інформувала, що 1 – 3 червня Віталію робили велику діагностику з відновлення функцій мозку. За її словами, динаміка позитивна. Як писала волонтерка, за словами лікарів, вони на такі результати не сподівались.
Що відомо про поранення Віталія Шумея
- Віталій Шумей у серпні 2022 року під Авдіївкою отримав мінно-вибухову травму і перелом черепа з обох сторін. У голову бійця влучив уламок артилерійського снаряда.
- Після цього він втратив можливість пересуватися, говорити та самостійно їсти. Віталій вже переніс три операції на голові. Він, лікувався у Дніпрі, Києві, потім у Чернігові.
- 20 березня 2023 року його доправили до лікарні у Барселону, де він перебуває й донині. Батько Віталія розповів, що його мрія поставити сина на ноги.