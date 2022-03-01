Поразка Путіна – єдиний варіант перемоги для Росії

Українці – складний народ. Дуже різний за переконаннями та характерами. Іноді – найдобріший у світі, іноді, м'яко кажучи, не найдобріший.

Україна єдина

Але коли в Україну приходить нещастя, розрізнені індивідуалісти перетворюються на розлючений бджолиний рій – потужний, отруйний і нещадний.

Важливо Російський корабель, літак, танк, солдат і офіцер, йди на х*й – тоді ти житимеш

Тоді на армію протягом кількох годин на заклик переводять мільярди гривень.

Тоді за кілька годин формуються тероборони у великих містах. Тоді окупантів з вулиць виметають спільними зусиллями сусіди, які вчора ще ворогували.

Слово честі, без пафосу – Україною та українцями можна пишатися.

У неділю безхатьки Дніпра запропонували владі свою допомогу: збирати пляшки для коктейлів Молотова. Самі запропонували.

Тисячі людей прийшли на збірний пункт, щоби стати на захист країни.

У Дніпрі, Одесі, Львові. Героїчно стоять Миколаїв, Херсон, Суми.

Не здається Київ. На сході наші хлопці не дають спуску колаборантам і окупантам.

Як Росія може перемогти у війні

Це повномасштабна війна, яку путінський режим веде не лише проти України та її народу, – проти всього цивілізованого світу. І Росія має єдиний шанс перемогти в ній: скинути зі своєї шиї ГБістську кліку Перестати бути оплотом темряви, і приєднатися до більшої частини людства, що живе за законами демократії.

Поразка Путіна – це перемога Росії. Її шанс на те, щоб побудувати справжню державу – багату, успішну та дружню.

Іншої можливості вже не буде!

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