Данілов переконаний у невідворотності падіння Москви: пояснив передумови

Після того, як українські військові потопили російський крейсер "Москва" ракетами "Нептун" багато українців побачили в цьому певні знаки. Можливо, така ж доля спіткає саму країну-агресорку.

Вже є чітке розуміння, як усе буде відбуватися. Про це секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов сказав в ексклюзивному інтерв'ю 24 каналу.

Увага Данілов прокоментував можливість позбавлення громадянства за підтримку війни

Впаде і москва – питання тільки часу. Це буде обов'язково,

– запевнив Данілов.

І додав, що падіння московської імперії частково навіть залежить не від нас.

росія – країна-терористка

"Річ у тім, що вони (росіяни – 24 канал) самостійно знищують свою країну. Вони займаються цим вже десятки років, хоч на це ніхто не звертає уваги", – сказав секретар РНБО.

І пояснив, що росія знищує своє населення, свою молодь та позбавляє їх розвитку. І навіть мародерство армії країни-агресорки в України – ознака їхньої "цивілізованості".

"росія – це країна-терорист. І я більш ніж впевнений, що вона рано чи пізно вони таке "почесне" звання обов'язково отримає, тому що росія його гідна і щодня це підтверджує", – підсумував Данілов.

Повністю інтерв'ю з Даніловим: дивіться відео

Путіна або нас зламає, або програє

Раніше в інтерв'ю 24 каналу радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк заявляв, що у нас немає жодного шансу закінчити війну навіть так, як закінчили її в 2015 році.

"Ми маємо відтиснути росіян зі своєї території, зробити дуже укріплений кордон та забути про Росію на певний час з точки зору будь-яких відносин з ними, щоб за цей час розбудовувати сильну економіку та не залежати від Росії. Це наш план", – зазначав Подоляк.

Він додав, що Путін теж це розуміє. Кремлівський диктатор знає, якщо програє в Україні, то терміново закінчить свою політичну кар'єру, як і багато його соратників. Також відбудуться і трансформації в Росії.

Тож у Путіна патова ситуація – він або нас зламає, або програє, зокрема і в своїй країні, додав Подоляк.