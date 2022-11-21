Чи є у Заходу план, що роботи з Росією після її поразки: Клочок припустив сценарії

Зараз Захід не має єдиного плану, що робити з Росією після її військової поразки. Вони пропрацьовують кілька різних варіантів.

Про це 24 каналу розповів політичний та економічний експерт Валерій Клочок. За його словами, на Заході вже давно визначилися, що Росія має програти Україні. Він навіть припускає, що НАТО може вступити у війну, якщо гіпотетично в ЗСУ станеться крах на фронті.

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В Пентагоні офіційно заявляли, що одна з потужних дивізій чисельністю в 4700 осіб перебуває в Румунії. Інші – на кордоні з Польщею. Ще відбувають навчання в країнах Балтії. Ці сили готові почати військові дії проти Росії, якщо раптом станеться, що Україна не зможе встояти сама,

– впевнений Клочок.

Є кілька планів, що буде з Росією після поразки

На його думку, зараз немає єдиного плану, що робити з Росією після поразки. На Заході пропрацьовують різні варіанти. Усі з них передбачають зміну режиму Путіна. Зараз навіть відбуваються певні зустрічі між представниками Заходу та російських еліт, які, ймовірно, не є з найближчого кола російського диктатора.

В Україні часто лунає думка щодо розчленування Росії на безліч регіонів після поразки окупантів у війні. Клочок вважає, що це не надто хороша ідея. Розпад Росії не має статися миттєво. Краще, якщо це відбудеться, як із СРСР.

З приходом Горбачова почалися демократичні процеси в СРСР, які призвели до розпаду. Це дозволило потім сформувати стабільнішу геополітичну ситуацію в регіоні. Сумнівно, що у випадку швидкого розпаду Росії на 60 – 80 регіонів вийде втримати геополітичну стабільність на євразійському континенті,

– зазначив Клочок.

Якщо піде миттєвий розпад з Росії і почнуться внутрішні конфлікти між її суб'єктами, то може статися велика криза з біженцями. Тому значно краще, якщо ця держава розпадеться за прикладом СРСР. Утім, зараз на Заході розуміють одне – Росія в нинішньому вигляді існувати не може.

Клочок припустив, які сценарії існування Росії розглядають на Заході: дивіться відео

Додамо, за словами військового експерта Олега Жданова, Росія планує розпочати другу хвилю мобілізації вже у січні, а третю – у травні – червні. Цю інформацію підтверджує українська розвідка. Також про це багато говорять у соцмережах.

Як зазначив Жданов, вже на весну російський диктатор Владімір Путін хоче мати близько 500 тисяч мобілізованих. А згодом планує зібрати армію завбільшки в 1 мільйон 200 тисяч військових.