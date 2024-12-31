У Зеленського відповіли, що можна буде вважати поразкою Росії
Україна продовжує свою боротьбу з Росією. Кремль має усвідомлювати, що далі буде все гірше не лише з економічним потенціалом країни-агресорки.
Радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк пояснив 24 Каналу, що стане початком розгромної поразки Росії.
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Дипломатична ізоляція Росії
Подоляк зазначив, що абсолютно можливий початок політичної трансформації Росії в будь-якому вигляді, адже це вже було у 1991 році. Але для цього потрібне розуміння Росії, що далі буде тільки гірше у різних напрямах, зокрема, в економічному та дипломатичному.
За його словами, дещо дивно, коли, попри абсолютно свідоме порушення норм міжнародного права, Росію запрошують не тільки в Генасамблею ООН виступати, а й на європейські саміти. Той же Сєргєй Лавров неодноразово був на самітах ОБСЄ.
Розумієте, країна, яка обнулює все, на чому тримається сучасна європейська цивілізація, присутня там, і вона говорить про те, як треба облаштувати безпеку Європи. Це нонсенс,
– сказав радник голови ОП.
Нейтральні країни бачать, що Лаврова запрошують на саміт ОБСЄ в Європу. І, додав він, це не спонукає їх відмовлятися від вкрай вигідних відносин з Росією.
Якою має бути поразка Росії
Радник голови ОП наголосив, що поразка Росії буде, коли все це буде зупинено. Коли Кремль, зокрема, розумітиме, що:
- кількість грошей, які він збирає на глобальному ринку, суттєво впала;
- можливостей обходити санкції суттєво поменшало;
- значно подешевшала нафта;
- Росія в ізоляції, хоч без певних гуманітарних спілкувань усе ж не обійдеться;
- Україна отримує для війни проти Росії відповідні обсяги зброї;
- на території України розміщений "неядерний стратегічний пакет стримування";
- покладено край спекуляціям довкола того, чи буде Україна членом НАТО.
Тоді це означатиме початок розгромної поразки Російської Федерації,
– заявив Подоляк.
Він зауважив, що необов'язково всього цього потрібно досягнути винятково на полі бою.