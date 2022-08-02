Одні й ті ж звірства, – Дуда порівняв росіян у Маріуполі з нацистами у Варшаві

російські військові в Україні вчиняють ті ж звірства, що й нацисти під час Другої світової війни. На схожість режимів Адольфа Гітлера та владіміра путіна вказують фотографії знищеної нацистами Варшави та стертого росіянами з лиця землі Маріуполя. Долю двох міст порівняв президент Польщі Анджей Дуда.

Дуда наголосив, що воєнні злочинці повинні бути покараними

Польський президент у річницю Варшавського повстання відвідав відкриття виставки "Варшава – Маріуполь – міста руїн, міста боротьби, міста надії" у польській столиці.

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Анджей Дуда сказав, що злочини, які скоювали нацисти у Варшаві, та звірства росіян у Маріуполі – однаково жорстокі.

Те, що сталося тут, у Варшаві, під час Другої світової війни, коли тут велись бої, а німці бездушно вбивали цивільних жителів столиці, і, на жаль, російська агресія проти України сьогодні – однаково жорстокі,

– заявив Дуда.

Польський лідер підкреслив схожість фотографій Варшави під час повстання серпня 1944 року і нинішнього Маріуполя, який знищений російськими окупантами.

"Наскільки подібними є ці зображення, якою схожою є брутальністю тих, хто вбиває, руйнує, знищує життя невинних людей", – сказав Дуда.

Виставка "Варшава – Маріуполь" триватиме в польській столиці 2 тижні, після чого буде представлена в інших містах країни. Вона складається із 16 пар фото, на яких порівнюється Варшава 1944 року і сучасний Маріуполь.

Дуда подякував полякам за допомогу українцям та наголосив, що воєнні злочинці повинні бути покараними.

росія знищила Маріуполь

російські військові з перших днів війни почали масовано обстрілювати Маріуполь, після чого місто опинилося у блокаді. Ціллю окупантів ставали цивільні об'єкти, серед яких школи, лікарні, пологові будинки, театри тощо. Окупанти обстрілювали Маріуполь різними ракетами й танками руйнували житлові будинки.

Радник мера Маріуполь Петро Андрющенко у травні інформував, що в місті загинуло близько 22 тисяч людей. Після звірств на Київщині російські військові розгорнули в Маріуполі мобільні крематорії та спалювали тіла загиблих, щоб приховати свої злочини. Також довкола міста супутник зафіксував щонайменше три великі братські могили.

У травні росіяни тимчасово окупували Маріуполь. Українські військові отримали наказ припинити оборону Маріуполя та зберегти життя.

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