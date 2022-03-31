"Породілля" з вусами та "агу, маленький": відео найоригінальніших намагань покинути Україну

Через війну в Україні деякі чоловіки намагаються втекти за кордон, аби їх не мобілізували до війська. Для цього вони придумують різні історії.

Було би смішно, якби не було так сумно

За 36 днів війни прикордонники затримали багатьох ухилянтів. Тепер вони створили кумедне відео, у якому зібрали 7 найкурйозніших спроб втекти з України.

До теми Зеленський нагородив 35 прикордонників держнагородами

"Іх бін больной"

До пункту пропуску "Орлівка" Одеської області приїхав автомобіль швидкої допомоги. В салоні перебував чоловік, який стверджував, що він хворий. З'ясувалося, що для того, аби втекти з України він викликав швидку з Болгарії до Києва. Проте обманути прикордонників ухилянту так і не вдалося.

"Багатодітні татусі"

На Закарпатті батько та син вдавали з себе багатодітних татусів. Вони намагалися потрапити до Словаччини з 5 фальшивими свідоцтвами про народження дітей.

"От і приїхали"

Щоб потрапити до Румунії, чоловік сховався під сидінням легковика та вкрився покривалом. На слова прикордонників: "Як ви туди залізли? Може вам допомогти?" Той відповів: "Не питайте, хлопці".

"Спочивай з миром, кохана"

У пункті пропуску "Малий Березний" на Закарпатті чоловік надав свідоцтво про "смерть дружини". Він переконував, що сам виховує 2 синів. Однак з'ясувалося, що жінка ухилянта жива.

"Український тутсі"

У пункті "Порубне" Чернівецька область увагу прикордонників привернула жінка з дитиною. Під час огляду жінка виявилася ретельно замаскованим чоловіком. З'ясувалося, що киянин намагався потрапити до Румунії за паспортом дружини. Він був у жіночому одязі, гримі та перуці.

"Породілля з вусами"

На Вінниччині мешканець Луганщини надав прикордонникам військовий квиток з відміткою, що він комісований через "важкі пологи".

"Агу, маленький"

На кордоні з Молдовою прикордонники виявили бейбі-бокс з дорослим чоловіком. Жителя Миколаївщини, замаскувавши памперсами та повзунками, перевозила дружина.

Дивіться відео з підбіркою курйозів на кордоні:

Прикордонники закликали чоловіків не намагатися порушити закон. Зараз кожен має долучитися до виборювання перемоги. Не обов'язково робити це зі зброєю у руках. Ви можете допомагати своїй країні в тилу, адже, на щастя, у нас є багато чоловіків, які добровільно йдуть у військкомати.