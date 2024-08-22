Пором із паливом у російському порту "Кавказ" запалила українська ракета, – ЗМІ

Російський порт "Кавказ" було атаковано день 22 серпня. Ворожий пором "Конро Трейдер" уразила українська ракета, ймовірно – "Нептун".

Джерела видання в командуванні Сил оборони України повідомили, що атака була проведена Військово-морськими силами ЗСУ. Втім, офіційного підтвердження від Генерального штабу ЗСУ на цей момент немає.

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Чим могли вдарити по порту "Кавказ"

Українські військові успішно атакували російський пором "Конро Трейдер" у порту "Кавказ" на території Краснодарського краю Росії. За попередньою інформацією, удару завдала ракета українського виробництва, ймовірно, "Нептун".

Джерела видання в командуванні Сил оборони України заявили, що атака була проведена Військово-морськими силами ЗСУ.

OSINT-аналітики відзначають, що "Конро Трейдер" був єдиним великим поромом, який підтримував транспортне сполучення між Керчю та Росією.

Зауважимо, що офіційної інформації стосовно удару від Генштабу ЗСУ наразі не надходило.

Нагадаємо, що за словами росіян, на поромі "Кондро трейдер" у порту "Кавказ" в момент удару було 30 цистерн з паливом. Внаслідок удару у порту спалахнула потужна пожежа, якій присвоїли 3 ранг небезпеки з 5.