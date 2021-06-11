У Порошенка немає бажання це коментувати, – Бігус про "плівки Медведчука"

У кількох розслідуваннях Bihus.info фігурує п'ятий президент України Петро Порошенко. Сам керівник проєкту Денис Бігус відповів, чому не вдається сам на сам поговорити з депутатом.

Щоб отримати хоч якісь коментарі від Порошенка для другої та третьої частини розслідувань "плівок Медведчука" довелось проводити ледь не спецоперацію. Про це журналіст сказав у програмі "6/9".

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За його словами, отримати пояснення від Порошенка треба було дуже сильно напружитись, щоби його перехопити в Раді.

Радше, це в нього (Порошенка – 24 канал) немає бажання коментувати,

– пояснив Бігус.

Він також додав, що насправді не надто уявляє, що Порошенко зможе відповісти на багато з наявних питань.

"Однак, як на мене, практично будь-який наступний публічний вихід до журналістів однаково супроводжуватиметься цими питаннями, навіть якщо нас туди й не пустять", – заявив Бігус.

Тобто, як він пояснив, про це все одно доведеться говорити. "Я не думаю, що на вкрай компліментарному, зрежисованому інтерв'ю на "Прямому" на ці питання він відповідає", – підсумував журналіст.

Дивіться програму "6/9" на 24 каналі:

Головне про розслідування Bihus.Info та участь Порошенка