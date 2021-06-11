У Порошенка немає бажання це коментувати, – Бігус про "плівки Медведчука"

У кількох розслідуваннях Bihus.info фігурує п'ятий президент України Петро Порошенко. Сам керівник проєкту Денис Бігус відповів, чому не вдається сам на сам поговорити з депутатом.
Щоб отримати хоч якісь коментарі від Порошенка для другої та третьої частини розслідувань "плівок Медведчука" довелось проводити ледь не спецоперацію. Про це журналіст сказав у програмі "6/9".
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За його словами, отримати пояснення від Порошенка треба було дуже сильно напружитись, щоби його перехопити в Раді.
Радше, це в нього (Порошенка – 24 канал) немає бажання коментувати,
– пояснив Бігус.
Він також додав, що насправді не надто уявляє, що Порошенко зможе відповісти на багато з наявних питань.
"Однак, як на мене, практично будь-який наступний публічний вихід до журналістів однаково супроводжуватиметься цими питаннями, навіть якщо нас туди й не пустять", – заявив Бігус.
Тобто, як він пояснив, про це все одно доведеться говорити. "Я не думаю, що на вкрай компліментарному, зрежисованому інтерв'ю на "Прямому" на ці питання він відповідає", – підсумував журналіст.
Дивіться програму "6/9" на 24 каналі:
Головне про розслідування Bihus.Info та участь Порошенка
- Журналісти опублікували 4 випуски про "плівки Медведчука", які складаються із записів розмов проросійського нардепа з кремлівськими політиками.
- У них чиновники неодноразово згадували Петра Порошенка.
- В останньому випуску мовиться про те, що Медведчука залучили до обміну полонених за допомогою Порошенка. Також у "плівках" Медведчук, спілкуючись із Кремлем, називає невідому особу "наш головний". Підозрюють, що мається на увазі Порошенко.