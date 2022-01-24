П'ятий президент Петро Порошенко досі не здав свої паспорти слідчим. Він мав зробити це у межах запобіжного заходу, який обрав суд.

Печерський райсуд Києва відпустив Порошенка під особисте зобов'язання. Політик мусив здати на зберігання свій паспорт для виїзду за кордон та інші документи, що дають право на виїзд з України.

До речі Офіс генпрокурора подав скаргу на запобіжний захід для Порошенка

Однак у Державному бюро розслідувань повідомили, що це обов'язок Порошенко досі не виконав.

Що ще передбачає "запобіжка" Порошенку

П'ятий президент повинен з'являтися на допити за першою вимогою слідчих.

Він не може виїжджати не тільки з України, а й взагалі покидати межі Києва та Київської області.

Політик зобов'язаний повідомляти про зміну місця проживання.

Ці правила діятимуть до 19 березня 2022 року. Якщо Порошенко не дотримуватиметься їх, то запобіжний захід можуть змінити на більш жорсткий.

До слова, раніше адвокати політика говорили, що оскаржуватимуть рішення суду про заборону виїзду з України

Що відомо про справу Порошенка

Лідера "Європейської Солідарності" підозрюють у державній зраді. Справа стосується закупівлі вугілля з окупованих територій. Крім Порошенка, у справі фігурує також кум Путіна Віктор Медведчук.

Про підозру п'ятому президенту повідомили 20 грудня, але тоді він був за кордоном. До Києва Порошенко повернувся 17 січня.

У цей день йому мали обрати запобіжний захід, але суд на 5 годин пішов у нарадчу кімнаті. Після цього секретар заявив, що рішення буде 19 січня. Власне, 19 січня його ухвалили.

До теми – Бумеранг Порошенка: п'ятий президент пожинає свої плоди, Право на гідність:

Текст поста ДБР:

Щодо чергових інформаційних маніпуляцій довкола питання виїзду за кордон підозрюваного – народного депутата України Порошенка П. О.

Нагадуємо, що 20 грудня 2021 року п’ятому Президенту України, нині народному депутату України Порошенку П.О., повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111 (державна зрада) та ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 258-3 (сприяння діяльності терористичної організації) КК України.

19 січня 2022 року Печерський районний суд Києва обрав Порошенку П. О. запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання та поклав обов’язки, зокрема, здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України та в’їзд в Україну.

За таких обставин підозрюваний Порошенко П. О. зобов’язаний здати свої закордонні паспорти до відповідних органів державної влади, що виключає можливість виїзду за межі України, однак до теперішнього часу даний обов’язок підозрюваний не виконав.