Порошенко в ефірі "Ради" допустився 2 важливих помилок

Народний депутат Петро Порошенко увірвався в прямий ефір телеканалу "Рада" зі звинуваченнями. Мовляв, то витрачання державних грошей не за призначенням. Однак Порошенко допустився помилок.

В інциденті з Петром Порошенком та прямим ефіром в мене є 2 конструктивні поради усім тим, хто в майбутньому подібні скандали планує іще влаштовувати. Розберімо головні помилки на прикладі перформансу Петра Порошенка.

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Помилка №1

Якщо ви не Ґал Ґадот у вечірньому платті з декольте до сідниць, то ніколи не повертайтеся в кадрі спиною до телекамер. Це завжди буде невигідний вам ракурс зйомки.

Помилка №2

Ніколи не намагайтеся влаштувати скандал в прямому ефірі, якщо не маєте увімкненого мікрофона. Телебачення так влаштоване, що без мікрофона на лацкані вашого одягу глядач вас просто не почує, але при цьому глядач буде чудово чути коментарі від інших учасників цього скандалу.

Вони своїми коментарями будуть виставляти вас істеричкою. Глядач в результаті саме так все це і сприйме. Він вас не чутиме і бачитиме лише вашу спину.

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Це може стати "цікавинкою" телеканалу

Мені трохи дивно, що багаторічний власник кількох телеканалів не знає таких елементарних правил поведінки у кадрі. Мені дивно, що його про це ніхто наперед не проконсультував. Дивно й те, що такий перфоменс із вриванням в телеефір влаштував Петро Порошенко особисто. Ми в редакції 24 каналу ще відучора ставили на Іллю Киву чи Олексія Гончаренка.

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З цього роблю собі висновок, що то точно був з боку п'ятого президента незапланований експромт. Перепрошую, що я наче повчаю п'ятого президента, хоча сам в житті навіть собачої будки не побудував, але все ж таки є таке прислів'я, що кращий експромт – це той, який перед цим був ретельно підготовленим.

"Душевний порив" з експромтом увірватися в ефір і всю правду усім розказати – хороший, але не дуже.

Якщо все ж таки цю всю історію з переформатуванням телеканалу "Рада" зараз терміново не відіграють назад (а її не відіграють, що б там опозиційні депутати не вимагали на зібранні голів фракцій, то подібних історій з вриванням обурених депутатів в прямий ефір каналу "Рада" згодом буде лише більше.

Я не виключаю, що це може стати такою "фішечкою-цікавинкою" цього телеканалу. Глядачі навпаки затамовуватимуть подих в очікуванні чергових подібних інцидентів, які започаткував Петро Порошенко.