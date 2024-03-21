"Від вас смердить": Порошенко публічно принизив народну депутатку у кулуарах Ради
Лідер "Європейської солідарності", п'ятий президент України, Петро Порошенко агресивно висловився на адресу народної депутатки та залишив приміщення Верховної Ради замість голосування за важливі законопроєкти.
Це сталося після оголошення перерви у засіданні Ради, розповіла депутатка Василевська-Смаглюк та опублікувала відповідне відео.
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Петро Порошенко публічно зробив мені зауваження знизити тон. Я попросила його не робити мені зауважень і сіла навпроти взяти участь в дискусії і зрозуміти, чому опозиційні лідери не повертаються до зали голосувати. Наприкінці зустрічі, виходячи з зали, Петро Олексійович Порошенко при свідках заявив, що "від мене смердить",
– зазначила Василевська-Смаглюк.
За словами народної дупутатки, у відповідь вона відповіла п'ятому Президенту, що це занадто низько казати подібне будь-якій людині, зокрема і колезі по парламенту.
Ба більше, коли вона попросила повторити сказане на камеру та почала відеозйомуу, Порошенко порекомендував їй звернутися до лікаря, а його охорона грубо відштовхнула жінку.
"Мабуть Петру Олексійовичу кортить в Угорщину до Орбана за своїми дивідендами та до синів, які ухиляються від служби в Збройних силах України. Тому, він настільки збуджений, що, використовуючи риторику нижче плінтуса, ображає народних обранців, а його охорона блокує їхнє пересування до зали засідань", – додала Василевська-Смаглюк.
Порошенко образив народну депутатку: відео
Справа Порошенка: головне
- ДБР завершило досудове розслідування у справі Петра Порошенка, якого підозрюють у державній зраді та сприянні діяльності терористичної організації. Мовиться про діяльність експрезидента у 2014 – 2015 роках.
- За версією слідства, Порошенко використав повноваження, щоб незаконно припинити постачання вугілля з ПАР і на вимогу Росії підписав контракт на постачання вугілля в Україну з окупованих територій Донбасу.
- У справі, окрім Порошенка, фігурував й Віктор Медведчук.
Крім того, нещодавно стало відомо, що лідер партії "Євросолідарність" Петро Порошенко отримав від уряду Угорщини близько 37 мільйонів гривень у листопаді 2023 року.