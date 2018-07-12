Порошенко пасе задніх: експерти розповіли, хто вибився у лідери президентських перегонів

За даними свіжих соціологічних досліджень, Петро Порошенко випав із п'ятірки тих, кого українці були б раді бачити на посаді президента. Вітім, кожен 5 з опитаних не знає, за кого буде голосувати. І от саме за голоси тих, хто не визначився і точитиметься головна боротьба між кандидатами на найвищу посаду в країні.

Для пересічного українця майбутні вибори, і президентські, і парламентські, – це поки щось далеке. Чого не скажеш про політиків. Хтось вже заявив про свої прагнення, а хтось працює непублічно. Намагаються зрозуміти, як затягнути українців на виборчі дільниці, бо їх туди не тягне.

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"Відсоток тих, хто і збирається голосувати та вже визначився з партією – це найбільш електорально мобілізовані категорії населення. Якщо, наприклад, декілька років тому таких могло бути ще 60%, а в опитуваннях до Євромайдану під 70%, то зараз – 45-50%. Тобто є певне розчарування і падіння",– сказав заступник директора Київського міжнародного інституту соціології Антон Грушецький.

Майже щомісяця з'являються нові рейтинги політиків та настроїв серед виборців. Меседжі майбутніх кандидатів так чи інакше ґрунтуватимуться довкола того, що найбільше болить людям.

Низькі зарплати та пенсії, підвищення тарифів на комунальні послуги. Той самий військовий конфлікт на Сході. Інфляція, ціни – це все турбує особисто кожного окремого українця,

– зазначив директор соціологічної групи "Рейтинг".

Сьогодні ця група оприлюднила свіжі рейтинги політиків.

Серед тих, хто вже визначився і точно піде голосувати. Лідер – Юлія Тимошенко. А от чинний президент випав за межі 5 електоральних вподобань українців.

Дуже покладається на томос, на Українську Православну Церкву. На дозвіл окремої української православної церкви. І він вважає, що ця тема насправді може спрацювати. У нього важка ситуація. Він – влада. Влада ніколи не подобається. І владі складніше, аніж опозиції. Тому що опозиція вона обіцяє, що зробить. А йому треба звітувати уже зараз, що він зробив,

– прокоментував політичний оглядач видання "Українська правда" Роман Кравець.

У виданні "Українська правда" тривалий час стежать за непублічними процесами, які відбуваються у різних партіях перед виборами. Наприклад, другому у рейтингах Анатолію Гриценку бракує людей.

Коли в тебе немає команди – це велика проблема, тому що все-таки вибори в Україні, на жаль, робляться на виборчих дільницях. Це не під час голосування. Під час підрахунків. Тобто в тебе мають бути люди, які будуть захищати твої голоси. Плюс на місцях має бути агітація і робота з виборцями,

– додав Кравець.

Юлія Тимошенко шукає більшого рейтингу через новий імідж. Представники попередньої влади перш за все думають про майбутні парламентські перегони. Усі промацують ґрунт і досі незрозуміло, чиє прізвище з'явиться у бюлетенях.

"Ситуація максимально невизначена. У випадку Вакарчука і Зеленського – це зовсім істотно змінює розклад сил. Це запит на нові обличчя. Переважна більшість людей в Україні – це продовження низької довіри до всіх політиків. Він, насправді, не в останній рік-другий виник. А, мені здається, мало не 10 років", – доповнив Грушецький.

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А нові обличчя у політиці можуть з'явитися лише через телебачення, бо 80% українців черпають інформацію саме з ТБ. Поки ж цього немає, щонайменше 20% виборців не знають за кого голосувати. І як показує практика, на дільниці вони не прийдуть.