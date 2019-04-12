Порошенко пришел на ТВ и "победил сам себя"

Превосходный эфир на "плюсах", президент внезапно пришел в прямой эфир оппозиционного телеканала – это реальная демократия в действии, "Карточный домик" на глазах всей страны.

Зеленского застали врасплох, схватка была явно не равна. С одной стороны – не владеющий предметом и стилем полемики человек на телефоне, с другой – опытный политический оратор, который прекрасно понимает как себя вести и какие цели достигаются прямым эфиром в студии.

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Порошенко вел эфир, и отбивал тезисы прокурора Кулика и бывшего главы Одесской ОГА Степанова.

Возникает, правда, вопрос – а почему раньше, пять лет до первого тура, мы не видели такого сильного и смелого Порошенко в прямых эфирах телеканалов с критично настроенными гостями? Ведь он разбил все попытки поставить его в неловкое положение.

Почему нельзя было все пять лет публично и без купюр, пояснять свою позицию по Иловайску, Дебальцево, Коломойскому, Яценюку, Авакову, Саакашвили, Гонтаревой, Корбану, Онищенко, Шустеру, "Привату", Ахметову и рынку энергетики, Кононенко и Крючкову, Медведчуку и импорту топлива, отсутствию приватизации госпредприятий, Гладковскому и "Укроборонпрому" и многому, многому другому? Ведь в таком случае качество политики было бы совсем другим? Может в таком случае и не понадобилась бы "социальная помощь малоимущим" из бюджета перед первым туром?

Огромный протестный электорат в первом туре выборов-2019 сказал политикам – в ответ на вашу фигу в кармане мы придумаем как вам получше показать фигу в бюллетене. Кулуарная политика не конкурентоспособна в Украине, а именно кулуарной политикой занимался Петр Алексеевич, когда все острые проблемы и скандалы скрывались и решались без огласки. И оказалось вдруг – что можно ведь по другому!

Кто же оппоненты?

Спорил на "плюсах" Петр Алексеевич с Куликом, которому он лично присвоил звание генерала юстиции, вручил орден за заслуги в проведении спецконфискации, за организацию изгнания Саакашвили и за готовность выполнить любой приказ. Спорил президент со Степановым, которого поставил на Одесскую область, чтобы он закрыл своей работой скандал с увольнением Саакашвили. Михаила Саакашвиили которого в свою очередь поставил, чтобы закрыть скандал с увольнением Палицы и чтобы помочь уволить Яценюка с поста премьера. Спорил с Зеленским, который получил 30% от людей только потому, что популярен и без биг-бордов, не похож на действующих политиков, и поддержан Коломойским, который поначалу был другом Порошенко, но тоже быстро превратился во врага.

В этом бою Порошенко публичный в который раз победил Порошенко кулуарного. Вот только это был бой с тенью. Порошенко победил тех, кого он сам создал как политические фигуры. Пусть странные, карикатурные – но вот так выглядит в кривом зеркале кадровая политика и социальные лифты в условиях сохранения де-факто элементов феодальных отношений во власти и обществе.

Думаю, что сторонников обоих кандидатов это ни в чем не переубедит, они все решили еще до первого тура. Среди людей, думающих, колеблющихся в своем выборе перед вторым туром, этот эфир не добавил сторонников для Зеленского, и, скорее, добавил определенное число сторонников для Порошенко. Но аргументы в этой драматичной сцене всеми сторонами игнорировались, зрители, конечно, ничего понять не могли, все затмило шоу.

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А между тем, Кулик является действующим прокурором, который выписал подозрения по делу об отмывании денег олигарха Курченко ближайшим соратникам президента. И подозрение, которое он выписал президентским финансистам – действующее и законное, и оно не отменено. И сам Кулик продолжает быть прокурором в деле, уволить его и забрать дело нельзя – иначе дело потом развалится в любом суде. Но президент по сути дела не ответил, и спорить с президентом Кулик не решился – ведь не расскажешь в студии, за что ты получал звания и ордена на самом деле. Кулик предал Порошенко по тому же принципу, из-за которого Порошенко раньше защитил Кулика от конфликта с Матиосом и от уголовного дела НАБУ – из личной преданности. Преданности более сильному. И теперь Кулик примеряет на себя роль прокурора против команды Порошенко, рассчитывая, что любой власти нужны люди, доводящие до результата даже самые скандальные и токсичные дела.

А Степанова сняли после первого тура, потому что область не выдала всем малоимущим по 1497 гривен перед выборами из фондов Кабмина. Эти деньги, которые раздавали по различным схемам из бюджета для "улучшения социального положения граждан" – по сути, это была предвыборная взятка. Но сказать об этом Степанов, конечно, прямым текстом не сможет – ведь это означает признать, что ты сам был в курсе ситуации. Но никто это, конечно, обсуждать не стал.

Приходит время обоим кандидатам задуматься, что большинство избирателей показали своим голосованием, что хотят перемен. Не новое шоу на старый лад, не страх и запугивание – а новые принципы и новые решения. Борьба смыслов и принципов де-факто все еще отсутствует в противостоянии второго тура. Война, правосудие, условия для бизнеса и инвесторов, рабочие места, структурные реформы в силовых структурах – вот на что стоит тратить время.

От себя предлагаю обоим кандидатам сделать интервью на тему войны с Россией, обстановки на Донбассе и в Крыму, реформа органов обороны и безопасности, интеграция в НАТО, реформа оборонной промышленности и ликвидация "Укроборонпрома". Можно обсуждать в какой форме, но считаю необходимым еще до дебатов, озвучить хотя бы свои принципы и ответить хотя бы на базовые вопросы. Проявите смелость – это, конечно, посложней будет.

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