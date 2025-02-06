Справа "Боріваж": Мартинов вимагає прискорення розслідування "угоди" Боголюбова і Тігіпка

Колишній співвласник "ПриватБанку" Олексій Мартинов звернувся до голови Національної поліції України Івана Виговського і закликав прискорити розслідування у кримінальній справі щодо здійснення угоди Коломойського та Боголюбова щодо заволодіння портом "Боріваж".

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на повідомлення Олексія Мартинова на його фейсбук-сторінці.

До теми Боголюбов з Коломойським не сховають мільярд доларів в офшорах шляхом схематозу, – Мартинов

Що написав Мартинов щодо справи "Боріваж"

Олексій Мартинов зазначив, що в січні поточного року за його заявою було відкрито у Шевченківському УП ГУНП у місті Київ кримінальне провадження № 12025100100000112.

Воно стосується ситуації, в якій посадовими особами АТ КБ "ПриватБанк" за допомогою ДП "СЕТАМ" були вчинені протиправні дії щодо умисного невиконання ухвали Шевченківського районного суду міста Києва від 18 грудня 2024 року у справі № 761/46739/24 для того, щоб допомогти колишнім акціонерам АТ КБ "ПриватБанк" врятуватися від відповідальності за неповернені кредити.

Мартонов заявляє, що Геннадієм Боголюбовим та Ігорем Коломойським разом із засновником групи TAC Сергієм Тігіпком та посадовими особами ПАТ КБ "ПриватБанк" було розроблено та втілено в життя схему із заволодіння зерновим терміналом "Боріваж" в Одеській області без повного погашення кредитів. В результаті було завдано збитків, які зараз неможливо оцінити.

Так, у цивільній справі № 761/46739/24 Шевченківським районним судом міста Києва 18.12.2024 року була задоволена моя заява про забезпечення позову шляхом заборони АТ КБ "ПриватБанк" проводити аукціон з продажу права вимоги до ТОВ "Боріваж",

– написав Мартинов.

За словами колишнього співвласника ПриватБанку, йому відомо про вагомі докази протиправності дій посадових осіб АТ КБ "ПриватБанк" та Тігіпка, які спільно діяли та діють на користь Коломойського та Боголюбова. А саме:

посадові особи АТ КБ "ПриватБанк" та ДП "Сетам", щоб допомогти Коломойському та Боголюбову в їх фінансовій угоді, напередодні аукціону, буквально за 10 днів до його початку, до Правил проведення відкритих торгів (аукціону) в електронній формі з продажу активів АТ КБ "ПриватБанк" внесли зміни, що дозволяють проводити аукціон. Згідно з правилами, аукціон з одним учасником визнавався таким, що не відбувся. На думку Мартинова, це правильно, оскільки аукціон — змагання між кількома учасниками – немає учасників, немає аукціону. Таким чином, відбувся прямий продаж цінного активу вартістю 15 млрд грн Боголюбову та Коломойському та знову за рахунок коштів держави;

посадові особи АТ КБ "ПриватБанк" та ДП "Сетам" знехтували судовою забороною Шевченківського районного суду Києва та 23 грудня 2024 року провели аукціон з продажу права вимоги до ТОВ "Боріваж", за доведення фінансової угоди до кінця, якою керував Тігіпко на користь колишніх акціонерів АТ КБ.

Олексій Мартинов додав, що через громадський резонанс навколо цієї угоди Боголюбова та Тігіпка щодо заволодіння портом "Боріваж", він закликає керівництво Національної поліції України прискорити розслідування у цій кримінальній справі.

Нагадаємо, раніше Мартинов закликав президента України Володимира Зеленського заарештувати та передати Агентству розшуку та управління активами (АРМА) заправки "Авіас" Геннадія Боголюбова та Михайла Кіпермана.