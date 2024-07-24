"Пе-ве-о" не допомогла: як Силам оборони вдалось атакувати порт "Кавказ" в Криму

У порту "Кавказ", який розташований в Криму, серйозно пошкоджений російський пором "Славянин". Його нещодавно атакували Сили оборони. Атаку росіяни відбити не змогли.

Хоч росіяни традиційно розповідали казки про "збиття усіх цілей", однак фото з місця подій свідчать про протилежне. Про те, чим вдалось атакувати порт "Кавказ", 24 Каналу розповів Олег Жданов – військовий експерт.

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Комбінована атака

Угруповання сил і засобів ВМС України, разом із підрозділами інших складових Сил оборони, в порту "Кавказ" завдали суттєвих пошкоджень ворожому порому "Славянин".

Окупанти використовували його для перевезення залізничних вагонів, автотранспорту та контейнерів у військових цілях. Що важливо, "Славянин" – це третій і останній залізничний паром, який там мала Росія.

Ймовірно, був наліт дронами та здійснений ракетний удар. Мабуть, дрони взяли на себе роль відволікання ППО, а разом з дронами майже одночасно прилетіли ракети, які завдали основного ураження. З місцевих пабліків ми знаємо щонайменше про 7 – 8 вибухів на території порту. Найпевніше, захід був з моря,

– пояснив Олег Жданов.

Військовий експерт припустив, що для атаки могли використати українські ракети "Нептун". З іншого боку застосувати могли і ракети типу Storm Shadow/SCALP. Хоч офіційної інформації, аби це підтвердити, немає.

"Тепер залізничні вагони через Керченську протоку не можуть переправлятися на поромах. Потрібно буде вантажити вантаж на звичайні пороми або контейнери та відвантажувати їх у порту Керчі відповідно", – додав Жданов.

Чому росіяни не використовують залізницю

Після удару по Керченському мосту частину прольотів замінили. Але на сьогодні росіяни не можуть дати повне навантаження на залізничну частину мосту. Тому вони залучали пороми,

– зауважив військовий експерт.

Але захистити порт, з якого виходять пороми, окупанти не змогли. Недостатня кількість ППО та комбінована атака Сил оборони призвела до потужного ураження порома. Найбільша кількість засобів протиповітряної оборони все ж зосереджена на захисті Кримського мосту. Саме в район Керчі та Феодосії росіяни стягують більшість наявних ресурсів.