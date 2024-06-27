Серйозна загроза, – Андрющенко розповів, до чого можуть готувати порт Маріуполя

Днями стало відомо, що до порту Маріуполя неодноразово заходив російський танкер. Місцевий спротив розповідає, що був він не пустий.

Що і навіщо доставляють росіяни в Маріуполь, 24 Каналу розповів радник міського голови Петро Андрющенко.

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Що возить танкер

Місцевий спротив Маріуполя за останній тиждень уже зафіксував 4 заходи танкера до порту Маріуполя. З усього видно, що він був не пустий, імовірно, доставляв дизельне пальне.

Це стало системою, дуже загрозлива ситуація,

– прокоментував Андрющенко.

Раніше пальне навантажували не тут, адже на цій ділянці були зруйновані цистерни для його зберігання. Наразі ворог відремонтував цистерни. Місцевий спротив припускає, що саме там і зберігає паливо противник.

До чого може готуватись ворог

Андрющенко припустив, що це може бути підготовкою до запуску залізниці, яку поспіхом останні місяці зводили росіяни в Маріуполі.

Також з’явилася ще одне судно, яке виходить практично щодня і ходить вздовж каналу.

Це свідчить, що росіяни готуються не просто до поновлення судноплавства, а готуються до приймання судів, які можуть нести більшу вагу, ніж до того, понад 8 – 9 тисяч тонн,

– додав Андрющенко.

Він переконаний, що така активізація суден у Маріупольському порту пов'язана з новою хвилею активізації боїв на Півдні або на Сході. Навряд там відбуваються цивільні рухи, адже немає товарів чи виробництва, які б могли доставлятися такими потужностями, до яких зараз готується порт.

"Точно невідомо, на якому напрямку можуть активізуватися, але готуються. 2 – 3 тижні, гадаю, в нас є, потрібно реагувати", – наголосив радник міського голови Маріуполя.