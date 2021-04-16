Порт не попереджали про обмеження у Керченській протоці, – мер Маріуполя

Мер Маріуполя Вадим Бойченко заявив, що у порт не надходили повідомлення про заборону пересування українських суден через Керченську протоку. Наразі всі кораблі плавають вільно.

Ситуація у Маріупольському порту

За словами Бойченка, зазвичай керівництво порту заздалегідь повідомляють про обмеження на проходження суден через Керченську протоку.

До теми Росія закриває акваторію Чорного моря: в ЄС пообіцяли розглянути такі провокації Кремля

Не потрібно сіяти паніку. Інформація про повне закриття судноплавства не підтверджується. Я сьогодні вранці провів телефонну нараду з керівником порту Ігорем Барським. Він зазначив, що ніяких обмежень судноплавства в порту Маріуполя немає,

– заявив чиновник.

Він зазначив, що всі кораблі безперешкодно заходять і виходять – як під українським прапором, так і під прапорами інших держав. Мовиться і про державні, і про комерційні судна.

"Порт працює безперебійно. Планові показники перевалки вантажів на цей місяць – 550 тисяч тонн. Продукцію відвантажуємо і приймаємо", – пояснив Бойченко.

Що відомо про закриття акваторії Чорного моря

Росія хоче перекрити акваторію в напрямку Керченської протоки до жовтня 2021 року. Тобто пересування усіх військових та державних кораблів, зокрема й українських, буде забороненим. Моква мотивує це військовими навчаннями.

Міністерство закордонних справ України назвало це порушенням суверенних прав нашої країни як прибережної держави.

У Європейському Союзі пообіцяли проаналізувати цю ситуацію.

Росія заявляла, що перекриє Азов з 19 квітня. Тому не дивно, що наразі кораблі пересуваються вільно.