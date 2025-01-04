Дрони атакували найбільший морський торговельний порт Росії: де розташований Усть-Луга

Невідомі безпілотники 4 січня атакували найбільший російський морський торговельний порт Усть-Луга. Він відіграє ключову роль для Росії в умовах війни.

Цей порт дозволяє державі-агресорці обходити західні санкції. Чим важливий Усть-Луга, де розташований на карті та які наслідки атаки невідомими безпілотниками – читайте у матеріалі 24 Каналу.

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Що відомо про атаку на порт Усть-Луга

У ЦПД кажуть, що Усть-Луга, який розташований неподалік від Санкт-Петербурга, є однією з основних точок експорту російської нафти, газу, вугілля та інших ресурсів після введення санкцій.

Через санкції Росія втратила доступ до багатьох європейських портів, і Усть-Луга стала основним виходом до міжнародних ринків. Тут здійснюється перевалка товарів для азійських країн, зокрема Китай та Індію,

– каже Андрій Коваленко.

Зазначимо, що порт розміщений на відстані понад 1000 кілометрів від України. Він допомагає Росії здійснювати мілітаризацію Балтійського регіону. Завдяки йому держава-агресорка може тиснути на країни Балтії, Польщу та інші країни.

Де розташований порт Усть-Луга: дивіться на карті

Зазначимо, що 4 січня відбулася одна з найбільших атак Ленінградської області Росії за кількістю знищених безпілотників. Там знищили 4 літальні апарати. Більшість дронів збили над портом Усть-Луга, а саме над нафтовим терміналом ТОВ "Новатранс".

Російські ЗМІ повідомляли про пошкодження вікон в одній із будівель на території порту. Однак, влада прозвітувала, що пошкоджень та постраждалих немає. Зазначимо, що це вже друге влучання на території Усть-Луга. Перша атака там відбулася 21 січня 2024 року.