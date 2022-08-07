З портів Одещини 7 серпня відправилися ще 4 судна з зерном

З портів "Одеса" та "Чорноморськ" вранці 7 серпня вийшов другий караван з українським продовольством. Прямують ще 4 судна.

У межах угоди про експорт зерна відправили балкери MUSTAFA NECATI, STAR HELENA, GLORY та RIVA WIND. Вони прямують до портів Італії, Китаю та Туреччини та перевозять майже 170 тисяч тонн агропродукції.

Раніше З портів Одещини вирушив перший караван суден з українським збіжжям

Обсяги експорту будуть збільшувати

Міністр інфраструктури Олександр Кубраков зазначив, що Україна поступово виходить на більш масштабні обсяги. Планують, аби порти обробляли щонайменше 100 суден на місяць. Крім того, до ініціативи хочуть залучити порт "Південний".



З портів вирушили ще 4 судна / Фото Мінінфраструктури

Відтак зможуть відправляти покупцям ще більші каравани суден – щонайменше до 3 мільйонів тонн на місяць.



Другий караван зі збіжжям вирушив з портів / Фото Мінінфраструктури

За інформацією "Думської", на балкері Star Helena перебуває 45 тисяч тонн соняшника, а на Glory – 66 тисяч тонн кукурудзи.

Що цьому передувало

22 липня Туреччина, генсек ООН Антоніу Гуттереш та Україна підписали Ініціативу про безпечне транспортування зерна та продуктів харчування з українських портів. Мовилось про порти "Одеса", "Чорноморськ" та "Південний".

У рамках угоди вже відправили 4 судна з кукурудзою: RAZONI, NAVI STAR, ROJEN та POLARNET. Вони перевозять понад 80 тисяч тонн продукції.

Детальніше – показали, як судно з зерном рушило з Одеси: відео