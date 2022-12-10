Підліток з дорослим поглядом: історія херсонця Гліба, чиє фото облетіло мережу

Херсонський хлопець Гліб став відомим на весь світ завдяки випадковому фото на центральній площі міста. Його портрет на фоні людей став символом дитинства, яке вкрали окупанти у мільйонів українських дітей.

Україна завжди пам'ятатиме, як Збройні Сили героїчно звільняли Херсон від російських загарбників та змусили окупантів тікати. Наступного дня після зачистки міста закордонний фотограф зробив випадкову світлину 13-річного херсонця Гліба, яка вражає проникливим поглядом хлопця.

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Веселий у житті – серйозний на фото

Уже легендарна світлина була зроблена на площі Свободи 12 листопада. Вдалось зафіксувати цей момент угорському фотографу Андрасу Д. Хайду. Після його публікації Гліба почали називати "дитиною, яка бачила все" і навіть "Залужним у дитинстві".

Фото Гліба з Херсона, яке облетіло весь світ / Автор Андрас Д. Хайду

Насправді у житті підліток дуже активний, доброзичливий та веселий, але окупація, вочевидь, далася взнаки. Мати Гліба зазначає, що сидіти вдома у цілях безпеки було для хлопчини справжнім випробуванням.

Він у мене волелюбний, йому б побігати з друзями. До повномасштабної війни вони спокійно пересувались. Не було ніяких заборон,

– сказала жінка.



13-річний херсонець Гліб, який схожий на Залужного / Фото зі соцмереж

Окрім того, в інтерв'ю журналістам хлопець поділився, як дізнався про те, що його рідне місто звільнили. Спершу він навіть не повірив цьому факту, бо думав, що чергова провокація росіян.

Говорять, що люди вийшли з прапором України. Чіпляють прапор України на будинок кінотеатру України. Всі тут гуляють. Я не сильно думав, що це правда. Я думав, що воєнні хочуть вбити людей,

– сказав він.

Нагадаємо також, що нещодавно користувачі мережі поширювали щемливе фото, на якому зображений дідусь з кошеням. Чимало людей подумали про те, що цей кадр був зроблений під час повномасштабного вторгнення, однак насправді це не так. Аналітики пояснили, хто зображений на світлині та чому варто перевіряти інформацію.