В порту Рені ледь не затонула румунська баржа з тоннами пшениці: воду відкачували ніч

У порту Рені, що на Дунаї, ледь не затонула румунська баржа. Вона мала на борту 860 тонн пшениці.

Адміністрація морських портів України повідомила, що для уникнення затоплення, наші служби всю ніч відкачували воду з баржі. Станом на 5 лютого, екіпаж ще проводить невеликий ремонт судна.

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Що відбулось у порту Рені

04 лютого служби Ренійської філії держпідприємства "Адміністрація морських портів України" отримала дані, що на баржі OKOR-3 (1907 року), яка пливе під прапором Румунії, є підозра на водотечність.



Баржа ледь не затонула в порту Рені / Фото Адміністрації морських портів України

За даними наших фахівців:

після обстеження баржі інформація підтвердилась;

на місце події відправили теплохід "Смелий" для відкачування води.



Баржу в порту Рені врятували /Фото Адміністрації морських портів України

За плавучість судна боролися всю ніч. Станом на 05 лютого воду з трюму відкачали, судно вирівнялося і не потонуло,

– мовиться в повідомленні.

Станом на 5 лютого, судно стоїть в акваторії порту в морехідному стані. Екіпаж проводить невеликий ремонт. На щастя, люди не постраждали.

Як відкачували воду з румунської баржі: дивіться відео



Румунський телеканал Stirile Pro-TV, посилаючись на дані судновласника, розповів, що вода почала прибувати в машинне відділення під час вантажних робіт.

П'ять румунських моряків врятувалися, та вони не змогли усунути причину протікання й запобігти аварії.

Судно належить компанії-судновласнику з міста Констанца.

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