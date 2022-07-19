У порту Рені на Одещині спалахнула пожежа: рятувальники назвали причину

У порту Рені на Одещині спалахнула пожежа. Попередньо відомо, що це трапилось під час повітряної тривоги.

Відповідну інформацію рятувальники підтвердили у коментарі 24 каналу. Пожежа спалахнула ввечері 19 липня.

Читайте також Ракетний удар по Дніпру: пожежу гасили 38 годин, рятувальники шукають зниклу людину

У порту Рені спалахнула пожежа

Рятувальники, станом на 22:17 19 липня, вже працюють на місці інциденту.

Причина та усі деталі з'ясовуються,

– повідомили в коментарі.

Вибух прогримів під час повітряної тривоги, однак рятувальники пояснили причину загоряння.

У порту розгерметизувалася цистерна

"За попередньою інформацією, у порту Рені розгерметизувалася цистерна автомобільного бензовоза, відбувся вибух, який призвів до пожежі",

– повідомили Суспільному рятувальники.

У порту Рені спалахнула пожежа / Фото ДСНС

Рятувальники показали ліквідацію пожежі в порту Рені: відео ДСНС

Пожежу в Рені ліквідували: є поранений та загиблий

Станом на 23:10 19 липня рятувальники ліквідували пожежу на території морського порту Рені.

У ДСНС пригадали, що о 21:23 19 липня їм надійшло повідомлення про розгерметизацію цистерни автомобільного бензовозу. Зокрема, на території морського торговельного порту в місті Рені Ізмаїльського району трапився вибух.

Рятувальники розповіли, що:

прибувши на місце події, встановили загоряння трьох автоцистерн з паливно-мастильними матеріалами;

о 22:00 19 липня – пожежу локалізували;

о 22:48 – ліквідували на площі 600 квадратних метрів.

Для гасіння пожежі залучили 5 одиниць техніки та 25 рятувальників ДСНС.

Внаслідок пожежі отримав опіки працівник порту 1978 року народження, якого каретою швидкої у важкому стані, з 95% опіками тіла, госпіталізували в реанімаційне відділення до Ренійської лікарні,

– повідомили в ДСНС.

Рятувальники додали у коментарі 24 каналу, що одна людина загинула.

"О 23:20 (мовиться про 19 липня – 24 канал) на місці пожежі біля згорілої автоцистерни виявлено тіло загиблого чоловіка", – повідомили рятувальники.

Коротко про останні пожежі в Україні

17 липня пожежі були у Харкові. Вони почались після "прильотів". Тоді дим стелився цілим містом.

Внаслідок атаки росіян на Південному машинобудівному заводі, що більш відомий як "Южмаш", 17 липня спалахнула пожежа. Вогонь гасили 38 годин.

16 липня у Одесі на складі на площі орієнтовно тисячу квадратних метрів спалахнула пожежа. Тоді це також було наслідок влучання ворога. Тоді постраждав один мирний чоловік, адже рятувальники вчасно перейшли в укриття й це врятувало їм життя.

Дивіться також – у Новій Каховці палав склад окупантів: відео