У порту Рені на Одещині спалахнула пожежа: рятувальники назвали причину
У порту Рені на Одещині спалахнула пожежа. Попередньо відомо, що це трапилось під час повітряної тривоги.
Відповідну інформацію рятувальники підтвердили у коментарі 24 каналу. Пожежа спалахнула ввечері 19 липня.
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У порту Рені спалахнула пожежа
Рятувальники, станом на 22:17 19 липня, вже працюють на місці інциденту.
Причина та усі деталі з'ясовуються,
– повідомили в коментарі.
Вибух прогримів під час повітряної тривоги, однак рятувальники пояснили причину загоряння.
У порту розгерметизувалася цистерна
"За попередньою інформацією, у порту Рені розгерметизувалася цистерна автомобільного бензовоза, відбувся вибух, який призвів до пожежі",
– повідомили Суспільному рятувальники.
У порту Рені спалахнула пожежа / Фото ДСНС
Рятувальники показали ліквідацію пожежі в порту Рені: відео ДСНС
Пожежу в Рені ліквідували: є поранений та загиблий
Станом на 23:10 19 липня рятувальники ліквідували пожежу на території морського порту Рені.
У ДСНС пригадали, що о 21:23 19 липня їм надійшло повідомлення про розгерметизацію цистерни автомобільного бензовозу. Зокрема, на території морського торговельного порту в місті Рені Ізмаїльського району трапився вибух.
Рятувальники розповіли, що:
- прибувши на місце події, встановили загоряння трьох автоцистерн з паливно-мастильними матеріалами;
- о 22:00 19 липня – пожежу локалізували;
- о 22:48 – ліквідували на площі 600 квадратних метрів.
Для гасіння пожежі залучили 5 одиниць техніки та 25 рятувальників ДСНС.
Внаслідок пожежі отримав опіки працівник порту 1978 року народження, якого каретою швидкої у важкому стані, з 95% опіками тіла, госпіталізували в реанімаційне відділення до Ренійської лікарні,
– повідомили в ДСНС.
Рятувальники додали у коментарі 24 каналу, що одна людина загинула.
"О 23:20 (мовиться про 19 липня – 24 канал) на місці пожежі біля згорілої автоцистерни виявлено тіло загиблого чоловіка", – повідомили рятувальники.
Коротко про останні пожежі в Україні
- 17 липня пожежі були у Харкові. Вони почались після "прильотів". Тоді дим стелився цілим містом.
- Внаслідок атаки росіян на Південному машинобудівному заводі, що більш відомий як "Южмаш", 17 липня спалахнула пожежа. Вогонь гасили 38 годин.
- 16 липня у Одесі на складі на площі орієнтовно тисячу квадратних метрів спалахнула пожежа. Тоді це також було наслідок влучання ворога. Тоді постраждав один мирний чоловік, адже рятувальники вчасно перейшли в укриття й це врятувало їм життя.
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