Португалія готується передати Україні танки Leopard 2, – ЗМІ

Німеччина дала "зелене світло" на постачання своїх танків до України. Уже низка країн висловлювали своє бажання передати їх нашій державі. Тепер до них може приєднатися ще одна.

Мова йде про Португалію. За повідомленням ЗМІ, Лісабон може надати Україні 4 танки Leopard 2.

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Португалія може приєднатися до танкової коаліції

Близьке до уряду джерело повідомило виданню, що після того, як Німеччина дала "зелене світло" на поставки своїх танків Україні союзниками, Лісабон може приєднатися до танкової коаліції й надати 4 танки німецького виробництва.

На озброєнні Португалії є 37 німецьких танків Leopard 2, 12 з яких повністю готові до експлуатації. Тобто Лісабон може надати Україні третину зі своїх повністю справних танків.

Нагадаємо, що своє бажання надати німецькі танки Україні вже заявили Польща, Фінляндія, Норвегія, Іспанія, Данія та Нідерланди. Німеччина 25 січня дала "зелене світло" на поставки своєї техніки Збройним Силам України.

Німеччина таки надає Україні танки

25 січня уряд Німеччини таки схвалив надання Україні танків Leopard. Після довгих дискусій, обговорень та обурень з боку різного рангу політиків, Берлін таки ухвалив це важливе для нашої держави рішення.

Пакет допомоги Україні, оголошений Берліном, включає 14 танків Leopard 2A6, логістику, боєприпаси, обслуговування системи та навчання українських військових, які найближчим часом розпочнуться в Німеччині.

У перспективі Німеччина хоче сформувати для України 2 танкові батальйони. За стандартами ЗСУ, мова йде або про 61 (по 3 одиниці в кожному взводі) або про 40 (по 4 одиниці на взвод) танків.