Португальські журналісти потрапили під обстріл росіян на Півдні

Знімальна група португальського суспільного мовника RTP потрапила під обстріл окупантів на Миколаївщині. Журналістам довелось рятуватись.

Це сталось у селі Лимани. Під вогонь росіян потрапила знімальна група на чолі із досвідченим португальським військкором Антоніо Матеусом. Така ж небезпека спіткала і французьких журналістів на Донеччині.

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Андрій Коваленко з Академії української преси працює зараз із командою RTP. Він розповів, що медійникам довелось рятуватись тікаючи.

Тікали і знімали,

– поділився Коваленко.

У НСЖУ також оприлюднили фото з місця подій. Показали процес зйомок та обстріляне село.



Португальські журналісти потрапили під обстріл окупантів / Фото НСЖУ



Обстріляне село Лимани на Миколаївщині / Фото НСЖУ

Схожі випадки з медійниками

Під обстріл ворога у Лисичанську 14 липня потрапили журналісти Суспільного Христина Гаврилюк і Тарас Ібрагімов разом із колегами. Однак українські військові евакуювали їх.

У Слов'янську російські загарбники обстріляли журналістів французького телеканалу FRANCE 24. У момент обстрілу медійники робили сюжет про роботу українських рятувальників.

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