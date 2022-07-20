Португальські журналісти потрапили під обстріл росіян на Півдні
Джерело:Spilka News
Знімальна група португальського суспільного мовника RTP потрапила під обстріл окупантів на Миколаївщині. Журналістам довелось рятуватись.
Це сталось у селі Лимани. Під вогонь росіян потрапила знімальна група на чолі із досвідченим португальським військкором Антоніо Матеусом. Така ж небезпека спіткала і французьких журналістів на Донеччині.
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Андрій Коваленко з Академії української преси працює зараз із командою RTP. Він розповів, що медійникам довелось рятуватись тікаючи.
Тікали і знімали,
– поділився Коваленко.
У НСЖУ також оприлюднили фото з місця подій. Показали процес зйомок та обстріляне село.
Португальські журналісти потрапили під обстріл окупантів / Фото НСЖУ
Обстріляне село Лимани на Миколаївщині / Фото НСЖУ
Схожі випадки з медійниками
- Під обстріл ворога у Лисичанську 14 липня потрапили журналісти Суспільного Христина Гаврилюк і Тарас Ібрагімов разом із колегами. Однак українські військові евакуювали їх.
- У Слов'янську російські загарбники обстріляли журналістів французького телеканалу FRANCE 24. У момент обстрілу медійники робили сюжет про роботу українських рятувальників.
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