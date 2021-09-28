Поруч з Еквадором та Анголою: Україну віднесли до країн з "частково вільним інтернетом"

Правозахисна організація Freedom House опублікувала новий звіт про ситуацію у світі. У ньому Україну віднесли до країн з "частково вільним інтернетом".

В Україні існують кібернапади та цензура

Аналогічну оцінку отримали Ангола й Еквадор. В організації переконані, що в Україні переслідують певних блогерів та авторів політичного контенту.

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Крім того, там зазначили, що в Україні існують кібернапади на опозиціонерів та правозахисників. Freedom House заявили, що в українському законодавстві появляються ініціативи, метою яких є цензура контенту та деанонімізація в інтернеті.

Згідно з інформацією правозахисників, в Україні стається блокування сторінок в соцмережах, а коментатори іноді займаються "маніпуляціями громадською думкою" в політичних інтересах державної влади.

Цензура в Інтернеті: актуальні новини

Білоруський незалежний портал TUT.BY змусили видалити зі своїх соцмереж дописи за 2020 рік.

З жовтня ресурс OnlyFans змінює правила щодо порнографічного контенту на своєму сайті.

У Китаї з'явився список заборонених гравіювань на продуктах Apple.

Влада Литви порекомендувала громадянам позбутись смартфонів Xiaomi та не купувати нові.

Найвищі показники щодо "вільного інтернету" у 2021 році отримала Ісландії – 96 балів, Естонія – 94 бали, Канада та Коста-Ріка по 87 балів.