Про головне: Телеканали порушили мовний закон. Головнокомандувач ЗСУ пішов у відставку

У випуску "Про головне" за 27 липня – низка телеканалів порушили закон про державну мову. У медіагрупі "1+1" подали в ефір серіал "Свати" без українського дубляжу. Руслан Хомчак пішов з посади Головнокомандувача Збройних сил України. На його місце призначили Валерія Залужного.

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Рівно рік тому на Донбасі встановили "всеосяжний режим припинення вогню". Хоч останнім часом з фронту надходять тривожні звістки про активізацію бойовиків, українська армія має у 2 рази менше втрат. За рік "перемир'я" Україна втратила 45 воїнів, ще 145 отримали поранення.

Стаття президента Росії Володимира Путіна про "один народ" обурила багатьох громадян України. Однак соціологічне опитування групи "Рейтинг" показало, що 41% опитаних українців підтримує згадану тезу.

У Білорусі зник диспетчер, який посадив літак із журналістом Романом Протасевичем. Олег Галегов працював в "Белаеронавігації" понад 10 років. Після відпустки він повинен був вийти на зміну, але на роботу так і не з'явився.

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко планує ослабити свої повноваження і навіть обмежити час керування країною. Його соратники підготували відповідні зміни до конституції, які передбачають лише 2 президентські терміни по 5 років. Експерти вважають, що поки не мовиться про путінську схему "обнулення".