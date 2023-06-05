Принизливе ставлення до ув’язнених і антисанітарія: що відбувається у Хмельницькому СІЗО
Джерело:Дмитро Лубінець
Моніторингова група відвідала "Хмельницький слідчий ізолятор". За результатами візиту монітори виявили порушення прав ув’язнених та засуджених.
Працівники Департаменту з питань реалізації національного превентивного механізму в рамках моніторингу дотримання прав людини в Хмельницькій області відвідали державну установу "Хмельницький слідчий ізолятор". Вони виявили багато порушень прав людини, зокрема принизливе ставлення з боку працівників СІЗО та присвоєння особистих коштів засуджених.
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Які порушення виявили у "Хмельницькому слідчому ізоляторі"
Моніторингова група виявила факти публічного принизливого ставлення з боку працівників установи до ув’язнених та засуджених. Крім того, що ув'язнених принижують, їх ще й обкрадають. Так, в установі відраховують особисті кошти засуджених, які працюють на господарських роботах на користь СІЗО.
Також в Хмельницькому СІЗО повністю порушені правила санітарії та гігієни.
Які ще порушення виявили в установі:
- порушення норм матеріально-побутового забезпечення ув’язнених та засуджених у приміщеннях збірного відділення та камерних приміщеннях СІЗО;
- порушення права засуджених на приватність – в окремих спальних приміщеннях ліжка розташовані впритул одне до одного;
- порушення права на професійну правничу допомогу Регіональним центром з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Хмельницькій області;
- порушення права на працю та захист від експлуатації.
Також в "Хмельницькому слідчому ізоляторі" взагалі відсутнє укриття цивільного захисту.
Омбудсман поставив ситуацію під свій контроль
Уповноважений ВРУ з прав людини заявив, що інформацію про порушення прав ув'язнених в Хмельницькому СІЗО скерували до компетентних органів.
З метою усунення виявлених порушень прав і свобод затриманих, засуджених та ув'язнених Секретаріатом Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини будуть скеровані до компетентних органів відповідні акти реагування,
– повідомив Лубінець.
Він наголосив, що стан дотримання прав засуджених та ув'язнених в установах виконання покарань та слідчих ізоляторах Державної кримінально-виконавчої служби України перебуває на його контролі.