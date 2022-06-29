Європейський суд з прав людини прийняв новий позов України проти Росії
Європейський суд з прав людини 29 червня прийняв новий позов України проти Росії. Заявку наша держава подала за 6 днів до цього.
Це далеко не перша справа, в якій Україна намагається притягнути до відповідальності Росію. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на пресслужбу ЄСПЛ.
До речі Чхали на права людей: Держдума Росії підтримала дозвіл не виконувати рішення ЄСПЛ
Суд уже проінформував Росію
Нова справа отримала номер 11055/22. Уряд України в ній закликав розглянути масові й грубі порушення прав людини, які коять російські військові від початку вторгнення 24 лютого. Глава суду ЄСПЛ передав цю справу у 4 секцію суду та проінформував про це Росію.
Детальніше про звинувачення
Владі Росії висунуті звинувачення в порушеннях Європейської конвенції з прав людини, які пов'язані з незаконним вторгненням на суверенну територію України.
Зокрема, мовиться про порушення:
- права на життя;
- заборону тортур;
- права на свободу і недоторканність;
- права на повагу до приватного і сімейного життя;
- права на свободу думки й вираження;
- свободу зібрань і асоціацій;
- право на захист власності.
Скільки є позовів проти Росії в ЄСПЛ
До цього суд отримував від України й 5 інших заявок, де просили визнати Росію визнати винною в порушенні міжнародного права. Однак, було й 8 500 індивідуальних скарг, де просили покарати агресора.
Зверніть увагу! Із документом ЄСПЛ щодо заяви України 23 червня можна ознайомитися за цим посиланням.
Росію вже вигнали з Ради ООН з прав людини
Наразі держава-терорист є виключеною з Ради ООН з прав Людини. Рішення про призупинення її членства ухвалили 7 квітня. Проте це не надто щось змінить. Адже в Росії своє "законодавство" офіційно вважається вищим за міжнародне. А 18 травня їхня Держдума навіть підтримала дозвіл не виконувати рішення ЄСПЛ.
До теми – як Україна подала новий позов до ЄСПЛ: дивіться відео