В Україні є "складні" військові частини, зокрема з насиллям над воїнами, – омбудсмен

В Україні є військові частини, де проводять перевірки через системні правопорушення. Зокрема, зафіксовано випадки насильства над військовослужбовцями.

Про це в коментарі "Новини.LIVE" повідомила військовий омбудсмен Ольга Решетилова.

Які виявляють порушення у військових частинах?

За словами Решетилової, більшість скарг від військових вдається вирішувати оперативно. У разі системних порушень або неможливості розв'язати питання швидко у військових частинах призначають перевірки. На неї виділяють до 30 днів.

Представники військового омбудсмена мають доступ до всіх військових об'єктів, включно з районами бойових дій, додала Решетилова.

Є і складні (військові частини – 24 Канал), де системні порушення, в тому числі застосування насилля до військовослужбовців, у нас є, на жаль. Такі військові частини, як правило, закриті,

– пояснила військовий омбудсмен.

Свідчення з таких об'єктів Офісу омбудсмена доводиться збирати за допомогою свідків, а не напряму.

"Військові частини розуміють, що краще не допускати нашого приїзду і нашої перевірки", – зазначила вона.

Якщо все ж фахівці виявляють ознаки кримінальних правопорушень, про них повідомляють правоохоронців. Офіс омбудсмена для розв'язання питань, зокрема, взаємодіє з Офісом генпрокурора, резюмувала Решетилова.

