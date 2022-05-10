"Порвали танк, як ганчірку": бійці ТРО знищили під Харковом "російську гордість"

Українські захисники продовжують знищувати російську техніку, що вже й навіть на параді у Москві нічого показати. Жертвою наших безстрашних воїнів став російський танк Т-90М "Прорив".

Танк окупантів знищили шведським протитанковим гранатометом

Новий російський танк Т-90М "Прорив", яким так гордиться Кремль, був знищений у боях за Старий Салтів, що в Харківській області.

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Пафосний танк російських окупантів був знищений бійцями Збройних Сил України Харківського 227 батальйону 127-ї бригади ТРО. Українські тероборонці знищили ворожу ціль завдяки шведському ручному протитанковому гранатомету "Карл Густав".

У Міністерстві оборони України подякували Швеції за зброю та опублікували у соціальних мережах відео ліквідації "гордості" російської танкової промисловості. Виглядає надзвичайно ефектно.

Відео знищення російського танку Т-90М "Прорив"

Втрати Росії у війні з Україною

Російська армія продовжує зазнавати значних втрат у цинічній та невиправданій війні проти України. Зранку 10 травня у Генштабі Збройних Сил України оновили інформацію щодо втрат російських окупантів.

У війні в Україні вже загинуло 26 тисяч російських військових. Тільки за минулу добу наші захисники ліквідували 350 загарбників. Також вже знищено 1170 танків з Росії.

Росія намагається вийти на кордони Донецької та Луганських областей, але зазнає невдач. Біля Білогорівки на Луганщині ворог намагався створити міцну переправу та перекидати через неї військову техніку. Наші воїни знищили ворожу техніку, яку перекинули в цей район.

Протягом минулої доби українські захисники на "Сході" відбили 8 ворожих атак. Там ЗСУ знищили до 250 росіян та відразу 13 танків.

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