Прокурори Київської міської прокуратури та поліція викрили чоловіка, який за 25 тисяч євро пообіцяв дівчині роботу в Офісі генпрокурора. Затриманий планував влаштувати її на керівну посаду.

Він стверджував, що нібито має впливові зв'язки з першими особами. Про це інформує 24 Канал з посиланням на Офіс Генерального прокурора.

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Яка була схема шахрая?

За даними правоохоронців, затримано 62-річного чоловіка, який гарантував працевлаштування на посаду заступника керівника одного з департаментів Офісу генпрокурора. Також він нібито міг розв'язати питання з влаштуванням на роботу в підрозділи обласних прокуратур.

Схема передбачала, що дівчина має заплатити 15 тисяч євро наперед, а решту – безпосередньо після "призначення на посаду". Проте шахрай не хотів брати готівку, тому гроші йому переказували на криптогаманець. Після першого переказу його затримали.

Як додали в Офісі генпрокурора, підозрюваний вже фігурує в іншій справі.

Затриманий є обвинуваченим в іншому кримінальному провадженні за вчинення аналогічного злочину. Теж за гроші пропонував працевлаштування до оборонної компанії,

– йдеться в повідомленні.

В Офісі додали, що попередня справа перебуває на розгляді в Подільському районному суді міста Києва. Наразі шахраю готується повідомлення про підозру за кількома статтями Кримінального кодексу України.

До слова, прокурора з Черкаської області судитимуть за незаконне оформлення інвалідності. Йому інкримінують шахрайство в особливо великих розмірах.