Чиновник ДСНС "забув" задекларувати майно дружини на 13 мільйонів: йому вручили підозру
Джерело:ДБР
ДБР вручило підозру високопосадовцю ДСНС, який кілька років не вносив у декларацію квартири та ділянки власної дружини. Загальна сума прихованого майна жінки становить близько 13 мільйонів гривень.
Чоловік ігнорував купівлю нового майна його жінкою та не вносив відповідні дані у декларацію. Відомо, що жінка володіла 5 квартирами та деякою іншою нерухомістю.
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Що відомо про приховані "покупки"
Слідство встановило, що заступник начальника однієї з пожежно-рятувальних частин Головного управління ДСНС України у Києві не вніс всю належну інформацію у декларації за 2020 рік. Зокрема, він не вказав, що його дружина володіє нерухомим майном у столиці та області на суму 11,9 мільйона гривень. Мова йде про 4 квартири, 4 нежитлові приміщення, 4 машиномісця, житловий будинок та земельну ділянку.
Згодом вже у 2021 році посадовець знову "забув" внести ці дані. Також він проігнорував у декларації купівлю його дружиною ще одної квартири у тому ж році. Таким чином різниця між фактичним та задекларованим майном становила вже 12,7 мільйона.
Державне бюро розслідувань повідомило посадовцю про підозру у декларуванні недостовірної інформації.
В Україні відновили декларування
- Президент Володимир Зеленський підписав закон про відновлення та відкриття е-декларацій. Законопроєкт передбачає відкриття декларацій одразу, а не через рік. Особи, які не подали декларацію у 2022 – 2023 роках, повинні подати їх не пізніше 90 календарних днів.
- Попередню редакцію цього проєкту президент ветував, адже вона містила неприйнятні пункти. Згідно з нею декларування ставало обов'язковим, проте доступ до них залишиться закритим ще на рік.
- На фоні провального голосування Ради за поправку про негайне відкриття декларації, суспільство створило петицію. Вона надзвичайно швидко набрала необхідну кількість голосів. Верховна Рада після ветування та петиції все ж змогла затвердити оновлену редакцію, яку і підписав Зеленський.