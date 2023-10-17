Чиновник ДСНС "забув" задекларувати майно дружини на 13 мільйонів: йому вручили підозру

ДБР вручило підозру високопосадовцю ДСНС, який кілька років не вносив у декларацію квартири та ділянки власної дружини. Загальна сума прихованого майна жінки становить близько 13 мільйонів гривень.

Чоловік ігнорував купівлю нового майна його жінкою та не вносив відповідні дані у декларацію. Відомо, що жінка володіла 5 квартирами та деякою іншою нерухомістю.

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Що відомо про приховані "покупки"

Слідство встановило, що заступник начальника однієї з пожежно-рятувальних частин Головного управління ДСНС України у Києві не вніс всю належну інформацію у декларації за 2020 рік. Зокрема, він не вказав, що його дружина володіє нерухомим майном у столиці та області на суму 11,9 мільйона гривень. Мова йде про 4 квартири, 4 нежитлові приміщення, 4 машиномісця, житловий будинок та земельну ділянку.

Згодом вже у 2021 році посадовець знову "забув" внести ці дані. Також він проігнорував у декларації купівлю його дружиною ще одної квартири у тому ж році. Таким чином різниця між фактичним та задекларованим майном становила вже 12,7 мільйона.

Державне бюро розслідувань повідомило посадовцю про підозру у декларуванні недостовірної інформації.

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