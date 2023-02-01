Посадовець Міноборони Лієв, який начебто "закликав почути Крим", звільнився

Виконувач обов'язків голови департаменту військово-технічної політики Міноборони Олександр Лієв написав заяву на звільнення.

Про це повідомила заступниця голови комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Мар'яна Безугла.

Увага Партія регіонів, заклики "почути Крим": хто такий Олександр Лієв з Міноборони

О. Лієв написав заяву на звільнення із Міністерство оборони України,

– коротко написала нардепка.

Олександр Лієв закликав "почути Крим" під час фейкового референдуму російських окупантів 2014 року.

Закликав "почути Крим": що відомо про Лієва

Напередодні очільник "Центру протидії корупції" Віталій Шабунін пригадав "темне минуле" Олександра Лієва, згадавши декілька скандальних висловлювань високопосадовця. Зокрема, роки, коли Лієв був міністром курортів і туризму АР Крим за президента Віктора Януковича.

Тож, восени 2013 року Олександр Лієв заявив "Служу отечеству!" після того, як отримав у Сімферополі "імператорський орден Святої Анни".

Шабунін також пригадав, як 5 березня 2014 року, коли у Криму вже були російські війська і за 11 днів до сфальсифікованого Росією референдуму, Олександр Лієв в інтерв'ю Громадському закликав Київ "почути Крим".

Тоді він також сказав, що "проблему Криму" вирішить "легалізація референдуму і проведення його разом з українською владою, якою б вона не була, і розширення повноважень.

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