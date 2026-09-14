Справа про детонацію в Милій: підозрюваного посадовця СБУ випустили під заставу

Посадовець Служби безпеки України, підозрюваний у недбалому зберіганні боєприпасів у селищі Мила на Київщині, вийшов на волю під заставу в 499 200 гривень. Трагедія сталася наприкінці серпня внаслідок ворожої атаки та подальшої детонації складів, що призвело до загибелі 35 людей і масових руйнувань.

Про це повідомляють джерела видання "Українська правда" в правоохоронних органах.

Як імовірного причетного до справи випустили з-під варти?

Підозрюваний керівник одного з підрозділів забезпечення спецслужби залишив слідчий ізолятор минулого тижня. Рішення про можливість внесення грошової застави раніше ухвалив Печерський районний суд Києва.

Слідчі Державного бюро розслідувань та Офісу Генерального прокурора закидають фігуранту умисне невиконання службових обов'язків в умовах воєнного стану. Посадовець відповідав за облаштування та функціонування об'єкта неподалік житлової забудови.

Порушення правил безпеки та наслідки атаки

Слідство встановило, що вибухонебезпечні предмети зберігали у приміщенні колишнього овочесховища, яке не мало необхідного паспорта та не відповідало вимогам безпеки. Склад розміщувався менш ніж за 100 метрів від житлових будинків без дотримання норм щодо граничної кількості та розосередження снарядів.

Увечері 28 серпня 2026 року російські безпілотники завдали удару по об'єкту, спричинивши потужну вторинну детонацію. Вибухова хвиля та пожежа знищили пансіонат для людей похилого віку, 14 багатоквартирних і 191 приватний будинок, а поранення отримали 21 людина, серед яких діти та рятувальники.

Серед 35 жертв був і голова Дмитрівської громади Тарас Дідич. Він одним з перших прибув на місце вибухів, щоб допомогти жителям.

Розслідування обставин трагедії

Наразі у межах кримінального провадження тривають вибухотехнічні та пожежно-технічні експертизи для з'ясування всіх обставин вибуху. Правоохоронці також перевіряють стан протиповітряного прикриття об'єкта та коло інших осіб, причетних до ухвалення рішень.

Як вже повідомлялося на нашому сайті, підозру посадовцю СБУ оголосили після проведення першочергових слідчих дій на місці детонації.