На Черкащині посадовець ТЦК закликав "денацифікувати" Україну: отримав 2 роки в′язниці

СБУ виявила посадовця ТЦК на Черкащині, який закликав "денацифікувати" Україну та знищити "бандерівців". За своє підігрування російській пропаганді чоловік вже поплатився.

У СБУ наголосили, що чоловік активно агітував людей навколо підтримувати політику Росії. Це у той час, коли країна-терористка скоює геноцид українців.

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Від початку повномасштабного вторгнення чиновник активно агітував підтримувати політику агресора та планував сприяти ворогу у війні проти нашої держави у разі захоплення регіону. Також закликав "денацифікувати" Україну та знищити "бандерівців",

– мовиться у повідомленні.

Свої так звані погляди чоловік поширював, зокрема, серед колег по роботі. Окрім того, він заперечував, що це російські окупанти коїли звірства у Бучі, а також виправдовував ракетні удари по українських містах. Чоловіка засудили до 2 років позбавлення волі.

СБУ викрила ексведучого телеканалів Медведчука

Також СБУ викрила Максима Гольдарба – колишнього ведучого телеканалів Медведчука. Ще на початку повномасштабного вторгнення він втік до Росії. У СБУ наголосили, що Гольдарб активно поширював російську дезінформацію. Зокрема, вигадував, що ЄС начебто хоче анексувати Захід України. Також він перекладав вину за війну з країни-терористки на США, а також офіційний Київ.