Щомісячна данина з лісництв: посадовця Екоінспекції та його родичів викрили на здирництві

Оперативники Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції викрили посадовця Державної екологічної інспекції та двох його родичів, які вимагали щомісячні хабарі з лісових господарств Київщини. За регулярні виплати у розмірі 500 доларів фігуранти обіцяли не перешкоджати господарській діяльності та захищати лісництва від перевірок.

Як повідомляє Національна поліція України, організатором схеми виявився виконувач обов'язків начальника одного з відділів Державної екологічної інспекції України. До злочинної діяльності він залучив свого батька, колишнього директора лісгоспу, а також ще одного родича, який працював лісничим.

Які деталі слідства?

Зловмисники налагодили системний збір коштів із підпорядкованих лісових господарств Київської області. Вони вимагали від керівників лісництв по 500 доларів щомісяця за уникнення санкцій та збереження зрубаної деревини.

Роль посередника на місцях виконував залучений до схеми лісничий, який особисто збирав гроші з кожного угіддя. Отримані кошти він оперативно передавав іншим учасникам групи для подальшого розподілу.

У разі відмови сплачувати регулярні внески фігуранти погрожували перевірками, блокуванням роботи та вилученням продукції. Вони використовували свій вплив і зв'язки для постійного тиску на лісгоспи.



Нацполіція викрила групу осіб, які збирали данину з лісництв / Поліція

Наразі правоохоронці повідомили всім трьом учасникам злочинної групи про підозру за частиною третьою статті 368 Кримінального кодексу України. Зловмисникам загрожує позбавлення волі з конфіскацією майна.

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