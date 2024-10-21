Пошкоджені будинки, гараж, авто та ринок: які наслідки ворожої атаки "Шахедами" на Київщину

Російські загарбники вночі 21 жовтня атакували Київську область своїми дронами-камікадзе типу "Шахед". Внаслідок цього в регіоні є пошкодження.

Про це повідомили у Київській обласній військовій адміністрації. Водночас всі ворожі безпілотники знищила наша ППО.

До теми У 3 районах Києва зафіксовано падіння уламків збитих безпілотників, є пошкодження і постраждалий

Які наслідки ворожої атаки в Київській області

Начальник Київської ОВА Руслан Кравченко розповів, що вночі ворог масовано атакував Київщину ударними дронами. В області працювали сили ППО, а ворожі цілі знищено.

Влучань в об'єкти критичної та житлової інфраструктури не допущено. Постраждалих серед населення немає,

– наголосив посадовець.

Водночас він зазначив, що внаслідок падіння уламків збитих ворожих цілей в одному з населених пунктів пошкоджена покрівля багатоповерхового житлового будинку, вибиті вікна та часткове руйнування однієї з квартир. Також вибиті вікна ще в одному багатоповерховому будинку та пошкоджено три автомобілі

"На місці працюють всі оперативні служби. Розгорнуто пункт обігріву. Працюють психологи. Наслідки падіння уламків дрона ліквідовуються", – сказав Кравченко.

Крім того, через атаку було пошкоджено один приватний будинок та гараж. Сталося також загоряння на полі. Пожежа ліквідована.

Також сталася пожежа на одному з ринків. Загоряння оперативно ліквідовано,

– зауважив начальник Київської ОВА.

Кравченко підкреслив, що всім постраждалим буде надана необхідна оперативна допомога.

Що розповіли про наслідки у поліції та ДСНС

У ДСНС розповіли, що 21 жовтня вранці в селищі Глеваха Фастівського району внаслідок влучання уламків у 5-поверхівку сталася часткова руйнація конструкцій покрівлі будинку.

"Надзвичайники та поліцейські евакуювали 43 жителів будинку. Психологи ДСНС надали допомогу 15 особам. На щастя, загиблих та поранених немає", – сказали рятувальники.

Наслідки ворожої атаки "Шахедами" у Київській області / Фото ДСНС

Наразі на місці події триває обрізання нестабільних конструкцій бетонних плит. До робіт залучені 27 рятувальників та 3 одиниці техніки, в тому числі важка інженерна техніка.

У Нацполіції водночас розповіли, що пошкоджень зазнали будинки місцевих жителів та автомобілі.

Станом на 08:30 в одному з районів пошкоджено два багатоквартирні та один приватний будинки, гаражне приміщення, три автомобілі, а також місцевий ринок,

– сказали правоохоронці.

Поліція фіксує наслідки ворожої атаки на Київську область / Фото Нацполіції

Інформація про постраждалих наразі відсутня.