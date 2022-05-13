Пошкоджені магазини, пошта і будівлі: фото руйнувань у Гуляйполі, яке обстріляли окупанти

Вчора, 12 травня, російські окупанти в черговий раз обстріляли Гуляйполе. Вони гатили по місту з реактивних систем залпового вогню "Град".

В Запорізькій обласній військовій адміністрації продемонстрували наслідки ворожих обстрілів. Росіяни цілилися по житлових будинках.

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Серйозні наслідки російських обстрілів по Гуляйполю

Окупанти пошкодили аж 8 житлових багатоповерхівок та близько десяти приватних будинків. Снаряди прилетіли також поблизу кількох магазинів та поштового відділення. У багатьох будівлях зруйновані вікна й дахи. А деякі приміщення просто вигоріли вщент.

За попередніми даними, ніхто з місцевих не загинув. Троє мешканців зазнали травм.

За фактом обстрілу поліція вже передала відповідні матеріали до представників СБУ у Запорізькій області. Вони мають відкрити кримінальне провадження щодо порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України).

Окупанти обстріляли Гуляйполе з "Градів"

Наслідки ворожих обстрілів по Гуляйполю / Фото Запорізька обласна військова адміністрація

Окупанти стягують військову техніку на Запоріжжі

Ворог намагається покращити своє становище у Запорізькій області і потроху стягує туди військову техніку, завдає артилерійських ударів та активно розвідує ситуацію за допомогою безпілотників. Збройні Сили України знають наміри російських окупантів та відповідно реагують.

у Запорізькій області і потроху стягує туди військову техніку, завдає артилерійських ударів та активно розвідує ситуацію за допомогою безпілотників. Збройні Сили України знають наміри російських окупантів та відповідно реагують. До прикладу, 12 травня через Маринівку проїжджали 6 тентованих ворожих "Уралів". Окрім цього, 11 травня вони розігнали людей із центру Михайлівки, куди привезли на автобусах своїх солдатів. У Запорізькій ОВА наголошують, що проблеми зі зв’язком у Бердянську, Приморську та Мелітополі можуть бути через те, що окупанти перекидають до області свою техніку.

можуть бути через те, що окупанти перекидають до області свою техніку. Напружена ситуація і в тимчасово окупованому Енергодарі Запорізької області. В місті практично немає медикаментів, а гуманітарна допомога не завжди доїжджає. Влаштовувати протести люди бояться: росіяни серйозно залякали місцевих під час попередніх мітингів. Крім того, окупанти зі зброєю ходять по вулицях, обшукують чоловіків. А деколи взагалі вивозять в невідомому напрямку.

під час попередніх мітингів. Крім того, окупанти зі зброєю ходять по вулицях, обшукують чоловіків. А деколи взагалі вивозять в невідомому напрямку. Раніше мер Гуляйполя Сергій Ярмак закликав місцевих мешканців евакуюватися до безпечних населених пунктів, де немає російських окупантів. Адже ворог веде активні бойові дії поблизу міста.

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