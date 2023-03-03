Над Україною постійно літають кілька російських А-50: що означає втрата одного з них

Днями на військовому аеродромі "Мачулищі" в Білорусі через вибухи був пошкоджений російський військовий літак А-50. Така ж авіація постійно літає над Україною. Знищення хоча б одного такого літака – це величезна втрата для Росії.

Про це в ефірі 24 Каналу розповів експерт з авіації Костянтин Криволап. За його словами, Росія може перекинути в Україну ще кілька літаків А-50, щоб контролювати ситуацію перед ракетною атакою.

Читайте також Безпілотники білоруських партизанів пробрались до літака А-50 в Мачулищах: повне відео

Знищення хоча б одного А-50 – велика втрата для Росії

Криволап зазначив, що періодично ворожі літаки А-50 літають над територією України. Але росіяни не можуть перекинути сюди усі літаки, бо проводять на них аеророзвідку і на інших об’єктах.

Їм (росіянам – 24 Канал) потрібно здійснювати аеророзвідувальні польоти над Північним морем. Вони страшно хвилюються з приводу своїх кораблів. Також їм треба літати в районі країн Балтії, спостерігати, що там робиться,

– вважає він.

Тому експерт з авіації переконаний, що знищення хоча б одного літака А-50 – величезна втрата для Росії.

З іншого боку, як припустив Костянтин Криволап, окупанти, ймовірно, накопичують ракетний потенціал для чергового масованого обстрілу України.

Криволап про російські А-50: дивіться відео

Які можливості має А-50

Костянтин Криволап зауважив, що ЗМІ пишуть: російські А-50 мають змогу бачити на відстані 500 кілометрів, розглядати цілі до 250 – 275 кілометрів.

"Зараз одним літаком вони можуть розглядати всю територію України одним літаком. Але вони не можуть побачити детально. Картинка є, але вона все одно розмита", – додав експерт з авіації.

Інцидент в Мачулищах з А-50: коротко