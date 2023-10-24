Пошкодження газопроводу Balticconnector: слідство Фінляндії назвало основну версію

Біля газопроводу Balticconnector, який сполучає Естонію та Фінляндію знайшли важливий доказ. Правоохоронці вказали на підозрюваних.

Корабель Newnew Polar Bear, що плив під прапором Гонконгу, міг пошкодити Balticconnector. Таких висновків дійшло фінське Національне бюро після вивчення доказів та даних.

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Що знайшли біля Balticconnector

За даними фінської поліції, біля Balticconnector знайшли важкий предмет, схожий на якір. Він перебував на дні Балтійського моря поруч із місцем пошкодження. Нафтодобувний корабель Hall за допомогою крана підняв цей предмет вранці 24 жовтня.

Головний слідчий детектив Національного бюро розслідувань Фінляндії Рісто Лохі заявив, що на морському дні також виявили слід від цього якоря. Він веде до місця пошкодження газопроводу.

Фінські слідчі відтворили хронологію подій та дійшли висновку, що корабель Newnew Polar Bear спровокував аварію. Фінляндія спробувала зв'язатися з компанією, яка володіє цим судном, але та відмовилася співпрацювати.

Тоді країна ініціювала міжнародне співробітництво з владою Китаю. Під час розслідування слідчі хочуть також з'ясувати, чи не було з боку корабельного екіпажу недбалості або поганого умислу.

Що цьому передувало