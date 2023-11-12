Влучили в шахти, які були його єдиним озброєнням, – ВМС про пошкодження "Аскольда"
Україна атакувала суднобудівний завод "Залів" у Керчі та пошкодила російський ракетоносій, який ще не встиг стати до лав флоту. у ВМС розповіли про наслідки влучання.
Речник Військово-морських сил Дмитро Плетенчук у етері телемарафону розповів, що пошкодження корабля "Аскольд" верифікуються. За його словами, інформацію досі збирають.
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Було три влучання
Плетенчук зазначив, що поки цей корабель навіть не зарахували до знищених у статистиці втрат ворога. Він також наголосив, що влучань було три.
Ймовірно, там серйозні пошкодження, якщо враховувати район, куди вони потрапили. Це ті самі шахти, які є єдиним його озброєнням, адже решта має оборонний характер,
– сказав речник ВМС.
Влучання у корабель "Аскольд"
- Україна влучила по російському ракетоносію, який навіть не став до лав флоту Росії. Аналітики Інституту вивчення війни проаналізували наслідки цього удару.
- Внаслідок атаки на суднобудівний завод "Залів" у Керчі корабель "Аскольд" проєкту "Каракурт" зазнав суттєвих пошкоджень. Зараз він виведений з ладу та найближчий час не підлягатиме експлуатації.
- За оцінками ISW, українські сили проводять кампанію з перекриття російської військової інфраструктури в окупованому Криму, насамперед об'єктів Чорноморського флоту Росії, з червня 2023 року. Метою є знизити здатність росіян використовувати Крим як плацдарм і тил для російських операцій на Півдні України.