Влучили в шахти, які були його єдиним озброєнням, – ВМС про пошкодження "Аскольда"

Україна атакувала суднобудівний завод "Залів" у Керчі та пошкодила російський ракетоносій, який ще не встиг стати до лав флоту. у ВМС розповіли про наслідки влучання.

Речник Військово-морських сил Дмитро Плетенчук у етері телемарафону розповів, що пошкодження корабля "Аскольд" верифікуються. За його словами, інформацію досі збирають.

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Було три влучання

Плетенчук зазначив, що поки цей корабель навіть не зарахували до знищених у статистиці втрат ворога. Він також наголосив, що влучань було три.

Ймовірно, там серйозні пошкодження, якщо враховувати район, куди вони потрапили. Це ті самі шахти, які є єдиним його озброєнням, адже решта має оборонний характер,

– сказав речник ВМС.

Влучання у корабель "Аскольд"