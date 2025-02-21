У Балтійському морі втретє пошкодили кабель фінської компанії: у якому він стані
- У шведській економічній зоні Балтійського моря втретє пошкодили кабель зв'язку, проте він продовжує працювати.
- Кабель C-Lion1 належить фінській компанії Cinia і з'єднує країну з Німеччиною.
У шведській економічній зоні Балтійського моря поблизу стратегічного острова Готланд у четвер, 20 лютого, виявили пошкодження кабелю зв'язку C-Lion1. Це вже третій подібний інцидент, однак цього разу кабель залишився в робочому стані.
Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на SVT та Yle. Розповіли про інцидент лише сьогодні, 21 лютого, – інформацію підтвердили у береговій варті та Збройних силах Швеції.
Дивіться також Кремль нарощує тіньовий флот: як Росія обходить нафтові санкції
Що відомо про пошкодження
Пошкоджений кабель сполучає Фінляндію та Німеччину, ним володіє компанія Cinia. Наразі невідомо, коли саме стався інцидент. Раніше, у листопаді та грудні 2024 року C-Lion1 повністю перерізали.
Ми дуже серйозно ставимося до всіх повідомлень про можливе пошкодження інфраструктури в Балтійському морі. Як я вже говорив раніше, їх слід розглядати в контексті складної безпекової ситуації,
– повідомив у Х прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон.
Бізнес-директор Cinia Ханну Муйкку підтвердив незначне пошкодження, яке "жодним чином не впливає на передачу даних". За його словами, хтось міг пересунути або зачепити кабель.
Довідка: оператор Cinia є мажоритарним акціонером фінського уряду, його завдання – зміцнення цифрового зв'язку та кібербезпеки Фінляндії.
До слова, наприкінці 2024 року було пошкоджено підводний електрокабель Estlink 2 між Естонією та Фінляндією. Під час інциденту поруч проходили два судна, пов'язані з Росією.