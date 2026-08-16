Ошукала родини зниклих безвісти воїнів: у Чернівцях засуджено псевдоволонтерку

Суд відправив за ґрати жительку Чернівців, яка виманювала гроші у родин зниклих безвісти військовослужбовців. Псевдоволонтерка ошукала п'ятьох людей на понад 75 тисяч гривень.

Жінка обіцяла їм організувати фейкову евакуацію поранених близьких. Про це повідомив Офіс генпрокурора.

Деталі шахрайської схеми

За даними прокурорів, шахрайська схема діяла з листопада 2025 року до січня 2026 року. Зловмисниця створювала фейкові акаунти у Facebook та месенджерах, де самостійно знаходила публікації про пошук зниклих бійців.

Виходячи на зв'язок із їхніми родинами, 42-річна фігурантка переконувала їх, що військові знайдені живими, але перебувають у важкому стані. За її легендою, для термінової евакуації поранених із "сірої зони" потрібні були кошти, які вона просила переказувати на свої рахунки.

Щоб переконати потерпілих у правдивості своїх слів, псевдоволонтерка використовувала фотографії військовослужбовців, які знаходила на сторінках їхніх родичів у соцмережах,

– додали прокурори.

Після отримання перших траншів вона вигадувала нові проблеми. Зокрема, заявляла про нестачу коштів та вимагала додаткових переказів.

Правоохоронці затримали фігурантку 28 січня після одержання частини коштів від однієї з потерпілих.

Суд визнав жінку винною у шахрайстві щодо родин військовослужбовців, які зникли безвісти під час війни (частина 4 статті 190 Кримінального кодексу України). Їй призначили покарання – три роки позбавлення волі.

Сама жінка у суді визнала свою провину, однак заявила, що не може пояснити свій вчинок.

Нагадаємо, затримано двоє молодиків, які під виглядом перевірки коштів спецслужбами виманили у колишнього нардепа майже 32 тисячі доларів. Гроші вже повернули власнику, а підозрюваним може загрожувати до 12 років ув'язнення із конфіскацією майна.