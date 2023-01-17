Пошукові роботи на місці ракетного удару по Дніпру завершили

У Дніпрі 17 січня завершили пошукові роботи на місці ракетного удару. Пошукові роботи після обстрілу багатоповерхівки тривали 3 дні.

Працівникам ДСНС вдалося врятувати 39 людей, з яких шестеро дітей. Унаслідок атаки російських терористів загинуло 44 особи, з них 5 дітей.

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Крім того, через російський обстріл Дніпра травмовано 79 осіб, з них 16 дітей. Рятувальники отримали 47 повідомлень про безвісно зниклих осіб, з яких 23 особи встановлено загиблими, 4 особи знайдені живими у родичів, у лікарнях.

Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резіченко уточнив, що найменшому хлопчику, який загинув унаслідок теракту, не було й року. Також Резніченко повідомив, що пошуково-рятувальна операція тривала 69 годин.

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