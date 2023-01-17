Пошукові роботи на місці ракетного удару по Дніпру завершили
Джерело:ДСНС
У Дніпрі 17 січня завершили пошукові роботи на місці ракетного удару. Пошукові роботи після обстрілу багатоповерхівки тривали 3 дні.
Працівникам ДСНС вдалося врятувати 39 людей, з яких шестеро дітей. Унаслідок атаки російських терористів загинуло 44 особи, з них 5 дітей.
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Удар по будинку в Дніпрі забрав життя 44 людей
Крім того, через російський обстріл Дніпра травмовано 79 осіб, з них 16 дітей. Рятувальники отримали 47 повідомлень про безвісно зниклих осіб, з яких 23 особи встановлено загиблими, 4 особи знайдені живими у родичів, у лікарнях.
Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резіченко уточнив, що найменшому хлопчику, який загинув унаслідок теракту, не було й року. Також Резніченко повідомив, що пошуково-рятувальна операція тривала 69 годин.
Росія атакувала будинок у Дніпрі: що відомо про ракетний удар
- У суботу, 14 січня, близько 16 години Росія завдала ракетного удару по будинку в Дніпрі під час масованої атаки України. Унаслідок удару окупантів було зруйновано цілий під'їзд будинку – від 9 до 2 поверху. Люди, які були в будівлі, опинилися під завалами. Рятувальники відразу розпочали розбір завалів та порятунок людей.
- Російські військові завдали удару по Дніпру ракетою типу X-22. Це підтвердили у розвідці Британії, а також момент удару потрапив на відео.
- У Повітряних силах наголосили, що Україна не має засобів, щоб збивати ракети типу X-22. Ракетою такого типу ворог також атакував Кременчук 27 червня 2022 року. Всього Росія випустила по Україні понад 200 ракет X-22, але сили ППО не збили жодну.
- У Кремлі намагалися скористатися скандальною заявою радника Офісу Президента Олексія Арестовича. Останній висловив думку, що нібито російська ракета була збита українською ППО, після чого впала на будинок.
- У Повітряних силах спростували заяву Арестовича. На тлі критики Арестович вирішив написати заяву на звільнення.