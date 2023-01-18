Пошуково-рятувальні роботи у Броварах завершено, – ДСНС

18 січня у Броварах, що на Київщині, впав вертоліт. Рятувальники вже завершили розбирання завалів.

На жаль, внаслідок авіакатастрофи є багато загиблих та постраждалих. Серед жертв є дитина.

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У Броварах завершили рятувальні роботи

Як повідомили у ДСНС, станом на 15:45 у місті Бровари пошуково-рятувальні роботи завершено.

Всього загинуло 14 осіб, з них 1 дитина. Постраждало 25 осіб, з них 11 дітей.



На місці події працюють фахівці / фото 24 Каналу



Зруйнований дитячий садочок / фото 24 Каналу



Що зараз відбувається на місці трагедії / фото 24 Каналу

Важливо! Серед 9 осіб, які перебували на борту гелікоптера, було керівництво Міністерства внутрішніх справ України. Зокрема, очільник відомства Денис Монастирський, який перебував на посаді від липня 2021 року, змінивши на посаді Арсена Авакова.

Також загинув перший заступник міністра Євгеній Єнін. У свій час він працював на посадах заступника генпрокурора та міністра закордонних справ. З 2021 року був заступником Дениса Монастирського.

Крім того, загинув держсекретар МВС Юрій Лубкович. За життя він обіймав низку посад у Кабінеті Міністрів, а до того працював у Тернопільській ОВА. З листопада 2021 року працював на посаді держсекретаря міністерства.