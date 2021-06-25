Посилений режим: Рада збереться на кілька позачергових засідань
Джерело:Інтерфакс-Україна
Наступного пленарного тижня парламент збереться на кілька позачергових засідань. У планах народних обранців – розгляд кількох ключових законопроєктів.
Про це повідомив перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко. Він наголосив, що до кінця сесії – 2 пленарні тижні, отож Рада працюватиме в посиленому режимі.
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У вівторок і четвер ми зберемося на позачергові засідання, де плануємо прийняти кілька важливих, термінових законопроєктів,
– уточнив Корнієнко.
Що планують розглядати
- 29 червня – законопроєкти про національний опір, про збільшення чисельності ЗСУ, про критичну інфраструктуру. У другому читанні голосуватимуть за повернення "чорнобильських пільг".
- 1 липня розглянуть законопроєкт про "Велику реставрацію", а також ініціативу про реформу державної архітектурно-будівельної інспекції. Планують взятись за законопроєкти щодо судової реформи та за пакет законопроєктів про статус олігархів.
Це базовий закон про статус олігархів, який почне процес деолігархізації і допоможе Україні позбутися їх впливу на політику і медіапростір,
– пояснив Корнієнко.
Документ направили на розгляд Ради ще в червні
Зазначимо, що законопроєкт щодо статусу олігархів ініціював президент Володимир Зеленський у квітні 2021 року. Вже у червні документ подали на розгляд Верховної Ради.