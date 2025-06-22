Один із найкращих у світі: як Європа допомогла Україні покращити свій ОПК

Наша держава активно працює над зміцненням власного оборонно-промислового комплексу. В цьому нам допомагають європейські партнери. Помітний вагомий внесок у військові потужності України.

Про це 24 Каналу розповів керівник Центру військово-правових досліджень, військовий експерт, військовослужбовець Сил ТрО ЗСУ Олександр Мусієнко, зазначивши, що питання зміцнення ОПК є питанням номер 1. Це суттєво впливає на забезпечення українського війська та загалом на майбутнє.

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Розвиток оборонно-промислового комплексу

Олександр Мусієнко зауважив, що із розвитком українського ОПК з'являється можливість нарощувати власні спроможності у застосуванні зброї.

Важливо! З початку повномасштабної війни оборонно-промисловий комплекс України значно посилився – його фінансування зросло з 70 мільярдів гривень у 2022 році до 1,5 трильйона у 2025. Це не лише результат зростання потреб, а й розвитку виробництва. Україна активно інвестує у ракетну галузь, дрони та ремонт техніки, що підвищує її обороноздатність.

Західні ЗМІ часто описують, який Україна здійснила прогрес у виробництві різних систем озброєння – від засобів радіоелектронної боротьби, які є зараз одними із найкращих у Європі, до артилерійських установок.

Це дуже хороший приклад співінвестування. Були залучені кошти, зокрема і наших партнерів. Це дає результат. Інвестувавши в Україну або створюючи спільні підприємства, можна отримувати готові рішення швидше, ніж це є в багатьох інших європейських підприємствах,

– зазначив військовий експерт.

На його думку, це матиме серйозну перспективу. Україна розуміє, що іншого шляху, як виробляти власну зброю, немає, адже європейські склади практично вичерпані.

Наша держава може співпрацювати з іншими й в рамках НАТО, і поза цим об'єднанням.

Для нас це є одним із пріоритетів, адже це питання виживання зараз та можливості на майбутнє. У контексті загальної безпеки та економічної,

– сказав Мусієнко.

Крім того, за його словами, у Європі також усвідомлюють необхідність зміцнення військових потужностей. На це реагуватиме ринок зброї, в який, ймовірно, входитиме і наша держава.