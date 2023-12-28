Збільшують кількість блокпостів, будуть перевірки: на Київщині посилюють безпекові заходи

У Києві та області посилять заходи безпеки у період з 28 грудня по 6 січня. Відповідне рішення ухвалили на раді оборони Київщини.

У столиці та Київській області посилять контрдиверсійні заходи. Їх проводитимуть за участі СБУ, Нацполіції, Нацгвардії та 114 окремої бригади тероборони.

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Перевірятимуть місця скупчень людей

У Київській області збільшиться кількість блокпостів. Перевірці підлягатимуть торгові центри, супермаркети, вокзали, медичні заклади та інші місця.

Така робота сприятиме розшуковим заходам.

За даними поліції, через здійснення кримінальних та адміністративних правопорушень в розшуку перебувають понад 11 тисяч осіб,

– мовиться в повідомленні.

У КМВА просять розуміння та нагадують, що для успішного проходження перевірки потрібно мати при собі документ, що посвідчує особу.

У Києві пройшли безпекові навчання