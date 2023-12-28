Збільшують кількість блокпостів, будуть перевірки: на Київщині посилюють безпекові заходи
Джерело:КМВА
У Києві та області посилять заходи безпеки у період з 28 грудня по 6 січня. Відповідне рішення ухвалили на раді оборони Київщини.
У столиці та Київській області посилять контрдиверсійні заходи. Їх проводитимуть за участі СБУ, Нацполіції, Нацгвардії та 114 окремої бригади тероборони.
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Перевірятимуть місця скупчень людей
У Київській області збільшиться кількість блокпостів. Перевірці підлягатимуть торгові центри, супермаркети, вокзали, медичні заклади та інші місця.
Така робота сприятиме розшуковим заходам.
За даними поліції, через здійснення кримінальних та адміністративних правопорушень в розшуку перебувають понад 11 тисяч осіб,
– мовиться в повідомленні.
У КМВА просять розуміння та нагадують, що для успішного проходження перевірки потрібно мати при собі документ, що посвідчує особу.
У Києві пройшли безпекові навчання
- У період із 25 грудня по 28 грудня 2023 року у столиці відбувалися безпекові навчання. Вони проходили під керівництвом Сил оборони спільно з міською владою, поліцією та іншими структурними підрозділами. Основною метою навчань було удосконалення системи управління, організації, ефективної взаємодії для забезпечення громадської безпеки та захисту населення.
- У КМВА наголошували, що в умовах війни захист і безпека Києва та його мешканців – це надважлива задача. І саме забезпечення безпеки потребує постійного підвищення рівня навичок, взаємодії та боєздатності усіх структур, які тримають оборону столиці.
- Навчання передбачали розгортання тимчасових блокпостів та встановлення обмежувальних знаків, елементів інженерних загороджень. Начальник КМВА Сергій Попко наголосив, що війна не закінчилася та загрози для столиці і її мешканців досі існують.