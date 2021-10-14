Посилити спроможності на морі: Велика Британія надасть Україні ракетну зброю

Україна отримає від Великої Британії військову допомогу. Мовиться про ракетну зброю та кораблі.

Про це повідомив посол України у Великій Британії Вадим Пристайко. Він зазначив, що зброю нададуть найближчим часом.

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Для чого Україні ця зброя

Посол розповів, що домовитись вдалось завдяки угоді, яку уклали 2020 року між Британією та Україною. Мовиться про військові катери для українських Військово-Морських сил та про зусилля Британії в просуванні України до Північноатлантичного альянсу.

Я переконаний, що найближчим часом буде придбають 2 чинних кораблі. Вони одразу увійдуть до складу Військово-Морських сил України. Розпочнуть будувати 2 військово-морських порти,

– анонсував Пристайко.

"Розпочнуть будівництво кораблів меншого класу в Україні й в Британії. І нарешті, що дуже важливо, ми отримаємо ракетну зброю, яка дозволить реально посилити наші спроможності на морі", – додав він.

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Пристайко сказав, що спочатку Україна отримає 2 кораблі-тральщики, які захищатимуть узбережжя від мінної загрози.